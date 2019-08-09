"Аталанта" объявила о переходе экс-игрока "Зенита"
Словацкий защитник Мартин Шкртел перешел в "Аталанту", сообщает официальный сайт клуба.
Футболист являлся свободным агентом и достался итальянскому клубу бесплатно. Шкртел подписал с клубом однолетний контракт.
Martin #Škrtel è un giocatore dell’Atalanta! ⚫️ Benvenuto Martin!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) 9 серпня 2019 р.
Welcome Martin!
https://t.co/ourmZ6UhU5#WelcomeSkrtel #Atalanta3uropa #GoAtalantaGo pic.twitter.com/eV6jCbrDIm
34-летний Шкртел за свою карьеру выступал за "Тренчин", "Зенит", "Ливерпуль" и "Фенербахче". За сборную Словакии сыграл 103 матча и забил шесть голов. Чемпион России, обладатель Кубка английской лиги. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,7 миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17