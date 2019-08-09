"Аталанта" объявила о переходе экс-игрока "Зенита"

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"Аталанта" объявила о переходе экс-игрока "Зенита"

Словацкий защитник Мартин Шкртел перешел в "Аталанту", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом и достался итальянскому клубу бесплатно. Шкртел подписал с клубом однолетний контракт.

34-летний Шкртел за свою карьеру выступал за "Тренчин", "Зенит", "Ливерпуль" и "Фенербахче". За сборную Словакии сыграл 103 матча и забил шесть голов. Чемпион России, обладатель Кубка английской лиги. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,7 миллиона евро.

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