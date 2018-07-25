"Аталанта" объявила о переходе игрока "Челси"

Хорватский полузащитник "Челси" Марио Пашалич перешел в "Аталанту", сообщает официальный сайт клуба.

Итальянцы арендовали футболиста на год с правом последующего выкупа за 15 миллионов евро.

23-летний Пашалич выступает за "Челси" с 2014 года, но не провел за клуб ни одного матча. Ранее играл за "Хайдук", "Эльче", "Монако", "Милан" и "Спартак". За сборную Хорватии сыграл 6 матчей. Обладатель Суперкубка Италии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро.

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