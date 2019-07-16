"Аталанта" объявила о переходе Малиновского
Полузащитник "Генка" Руслан Малиновский стал игроком "Аталанты", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 13,7 миллиона евро. 26-летний украинец заключил с бергамцами пятилетний контракт.
В новой команде хавбек будет играть под 18-м номером.
Малиновский выступал за "Генк" с 2016 года, сыграл 135 матчей, забил 30 голов и сделал 32 ассиста.
Не пропустите: "Рома" согласовала трансфер защитника "Аталанты". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Генк
|10
|52
|2
|Клуб Брюгге
|10
|50
|3
|Стандард Льеж
|10
|40
|4
|Антверпен
|10
|39
|5
|Гент
|10
|35
|6
|Андерлехт
|10
|32