"Аталанта" объявила о переходе Малиновского

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"Аталанта" объявила о переходе Малиновского

Полузащитник "Генка" Руслан Малиновский стал игроком "Аталанты", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 13,7 миллиона евро. 26-летний украинец заключил с бергамцами пятилетний контракт.

В новой команде хавбек будет играть под 18-м номером.

Малиновский выступал за "Генк" с 2016 года, сыграл 135 матчей, забил 30 голов и сделал 32 ассиста.

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