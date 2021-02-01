"Аталанта" объявила о переходе полузащитника сборной Украины

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"Аталанта" объявила о переходе полузащитника сборной Украины

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко перешел в "Аталанту", сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Сумма трансфера составила 700 тысяч евро. Футболист подписал с клубом контракт, который будет действовать до лета 2025 года.

24-летний Коваленко является воспитанником "Шахтера". Всего за украинский клуб он провел 199 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 12 результативных передач. В составе донецкого клуба Коваленко четыре раза становился чемпионом Украины, четырежды выигрывал Кубок Украины, а также дважды Суперкубок страны. За сборную Украины сыграл 30 матчей.

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