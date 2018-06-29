"Аталанта" объявила о переходе защитника "Интера"

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"Аталанта" объявила о переходе защитника "Интера"

Защитник "Интера" Давиде Беттелла стал игроком "Аталанты", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 7 миллионов евро. При этом "нерадзурри" имеют право обратного выкупа 18-летнего футболиста.

Детали личного контракта Беттеллы пока остаются неизвестными.

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