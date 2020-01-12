"Аталанта" объявила о переходе защитника "Милана"

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"Аталанта" объявила о переходе защитника "Милана"
Защитник "Милана" Маттиа Кальдара перешел в "Аталанту", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист стал игроком клуба из Бергамо на правах аренды до лета 2021 года с правом последующего выкупа.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне он не провел за "Милан".

25-летний Кальдара является воспитанником "Аталанты". Также он играл за "Трапани", "Чезену" и "Ювентус". За сборную Италии провел два матча.

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