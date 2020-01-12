"Аталанта" объявила о переходе защитника "Милана"
Защитник "Милана" Маттиа Кальдара перешел в "Аталанту", сообщает официальный сайт клуба.
Футболист стал игроком клуба из Бергамо на правах аренды до лета 2021 года с правом последующего выкупа.
Стоит отметить, что в нынешнем сезоне он не провел за "Милан".
25-летний Кальдара является воспитанником "Аталанты". Также он играл за "Трапани", "Чезену" и "Ювентус". За сборную Италии провел два матча.
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|Команда
|М
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|1
|Интер Милан
|19
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|18
|45
|3
|Лацио
|18
|42
|4
|Рома
|18
|35
|5
|Аталанта
|19
|35
|6
|Кальяри
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|7
|Парма
|18
|25
|8
|Милан
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|25
|9
|Торино
|18
|24
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|Наполи
|19
|24
|11
|Болонья
|18
|23
|12
|Хеллас Верона
|17
|22
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|Удинезе
|18
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|Сассуоло
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|Фиорентина
|18
|18
|16
|Сампдория
|18
|16
|17
|Лечче
|18
|15
|18
|Брешия
|18
|14
|19
|Дженоа
|18
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|12