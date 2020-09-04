"Аталанта" объявила о трансфере Алексея Миранчука

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"Аталанта" объявила о трансфере Алексея Миранчука

Российский полузащитник Алексей Миранчук официально стал игроком "Аталанты".

Пресс-служба бергамского клуба подтвердила заключение с игроком пятилетнего контракта.

Напомним, что за 24-летнего хавбека "Локомотив" получит 14,5 миллионов евро.

Миранчук будет выступать за "Аталанту" под 59-м номером. Его зарплата в итальянской команде составит 1,7 миллиона евро за сезон.

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