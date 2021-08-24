"Аталанта" объявила о трансфере Дзаппакосты

Фото: инстаграм Дзаппакоста/Автор неизвестен

"Аталанта" официально объявила о трансфере итальянского футболиста "Челси" Давиде Дзаппакосты.

Ранее сообщалось, что игрок подпишет соглашение до лета 2025 года.

Напомним, что защитник уже играл за "Аталанту" с 2011 по 2015 год.

В прошедшем сезоне Дзаппакоста играл за "Дженоа" на правах аренды.

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