"Аталанта" объявила о трансфере Дзаппакосты
Фото: инстаграм Дзаппакоста/Автор неизвестен
"Аталанта" официально объявила о трансфере итальянского футболиста "Челси" Давиде Дзаппакосты.
Ранее сообщалось, что игрок подпишет соглашение до лета 2025 года.
Напомним, что защитник уже играл за "Аталанту" с 2011 по 2015 год.
В прошедшем сезоне Дзаппакоста играл за "Дженоа" на правах аренды.
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