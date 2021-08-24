"Аталанта" объявила о трансфере Дзаппакосты

Теги аталантачелсидавиде дзаппакоста

"Аталанта" объявила о трансфере ДзаппакостыФото: инстаграм Дзаппакоста/Автор неизвестен

"Аталанта" официально объявила о трансфере итальянского футболиста "Челси" Давиде Дзаппакосты.

Ранее сообщалось, что игрок подпишет соглашение до лета 2025 года.

Напомним, что защитник уже играл за "Аталанту" с 2011 по 2015 год.

В прошедшем сезоне Дзаппакоста играл за "Дженоа" на правах аренды. 

Также не пропустите: "РБ Лейпциг" сделал предложение "Барселоне" по Мориба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно, когда Мбаппе дебютирует за "Реал"

Стало известно, когда Мбаппе дебютирует за "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов