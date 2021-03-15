"Аталанта" объявила заявку на матч с "Реалом"
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини объявил заявку команды на ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с мадридским "Реалом".
В заявку попал российский полузащитник Алексей Миранчук, который выступает за "Аталанту" с лета 2020 года.
Полностью заявка "Аталанты" выглядит так:
вратари: Росси, Спортьелло, Голлини.
защитники: Толои, Меле, Паломино, Госенс, Кальдара, Ромеро, Джимсити, Руджери, Гисланди.
полузащитники: де Рон, Малиновский, Пессина, Миранчук, Пашалич.
нападающие: Ламмерс, Муриэль, Иличич, Сапата.
Матч "Реал" - "Аталанта" состоится завтра, 15 марта, и начнется в 23:00 мск. В первом матче королевский клуб добился победы со счетом 1:0.
Не пропустите: Зидан высказался об очередной травме Азара. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Адвокат предполагаемой любовницы Мамаева рассказал, зачем она собирается в Россию
-
"Бавария" оштрафует Комана на крупную сумму. Дело в неправильном выборе автомобиля
-
Штефан Лихтштайнер выбрал неожиданную профессию после завершения карьеры (фото)
-
"Реал" не собирается возвращать Роналду
-
Дортмундская "Боруссия" определилась со стоимостью Холанда
Лента новостей
-
Малафеев отреагировал на слова Денисова про пенсию
-
Дембеле не собирается покидать "Барселону"
-
"Челси" может использовать Вернера в сделки по Холанду
-
Матч сборной России против Словении будет транслировать Первый канал
-
Умер вице-чемпион Европы 1964 года в составе сборной СССР
-
"Аталанта" объявила заявку на матч с "Реалом"
-
Талант "Валенсии" выбрал сборную, за какую будет выступать. У него было 4 предложения
-
В сборную Испании на матчи отбора ЧМ-2022 вызваны четыре новичка
-
Адвокат предполагаемой любовницы Мамаева рассказал, зачем она собирается в Россию
-
Зидан высказался об очередной травме Азара
-
"Бавария" оштрафует Комана на крупную сумму. Дело в неправильном выборе автомобиля
-
Штефан Лихтштайнер выбрал неожиданную профессию после завершения карьеры (фото)
-
Уткин сделал предположение, для чего в сборную России вызвали Жирова из второй Бундеслиги
-
Игорь Денисов рассказал, почему сорвалось его возвращение в "Зенит" в 2019 году
-
Бензема высказался о возможном возвращении Роналду в "Реал"
-
Названа зарплата Черчесова в сборной России
-
Черчесов объяснил, почему не вызвал Смолова в сборную России
-
"Реал" не собирается возвращать Роналду
-
Дортмундская "Боруссия" определилась со стоимостью Холанда
-
Источник: "Реал" продлил контракт с Модричем
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4