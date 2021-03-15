"Аталанта" объявила заявку на матч с "Реалом"

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини объявил заявку команды на ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с мадридским "Реалом".

В заявку попал российский полузащитник Алексей Миранчук, который выступает за "Аталанту" с лета 2020 года.

Полностью заявка "Аталанты" выглядит так:

вратари: Росси, Спортьелло, Голлини.

защитники: Толои, Меле, Паломино, Госенс, Кальдара, Ромеро, Джимсити, Руджери, Гисланди.

полузащитники: де Рон, Малиновский, Пессина, Миранчук, Пашалич.

нападающие: Ламмерс, Муриэль, Иличич, Сапата.

Матч "Реал" - "Аталанта" состоится завтра, 15 марта, и начнется в 23:00 мск. В первом матче королевский клуб добился победы со счетом 1:0.

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