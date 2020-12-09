"Аталанта" обыграла "Аякс" в матче за плей-офф ЛЧ, "Ливерпуль" сыграл вничью с "Мидтъюлландом"
В заключительном туре групповой стадии Лиги Чемпионов "Аталанта" на выезде одолела "Аякс", а "Ливерпуль" поделил очки с "Мидтъюлландом".
Таким образом, "Аталанта" вместе с "Ливерпулем" вышли в плей-офф ЛЧ. "Аякс" сыграет в Лиге Европы.
"Аякс" - "Аталанта" 0:1
Гол: Муриэль, 85 - 0:1
"Аякс": Онана, Мазрауи, Мартинес, Тальяфико (Хунтелар, 64), Схюрс, Классен, Лабьяд (Эккеленкамп, 63), Антони, Гравенберх, Тадич, Броббей (Промес, 46).
"Аталанта": Голлини, Гозенс (Паломино, 79), Ромеро, Гимшити, Хатебур, Пессина, Фройлер, Гомес, де Рон, Толои, Сапата (Муриэль, 79).
Удаление: Гравенберх (79).
"Мидтьюлланд" - "Ливерпуль" 1:1
Голы: Салах, 1 - 0:1, Шольц (пен), 62 - 1:1
"Мидтьюлланд": Хансен, Шольц, Святченко, Колс, Паулиньо Силва, Каюсте, Эвандер (Мадсен, 90), Оньека (Исаксен, 63), Мабил (Андерсон, 64), Дрейер (Систо, 76), Каба.
"Ливерпуль": Келлехер, Уильямс, Александер-Арнолд, Цимикас (Робертсон, 61), Фабиньо (Куметио, 46), Минамино, Кларксон, Салах, Кейта (Хендерсон, 61), Диогу Жота (Мане, 87), Ориги (Фирмино, 71).
Читайте также: "Ювентус" уничтожил "Барселону" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Аталанта" обыграла "Аякс" в матче за плей-офф ЛЧ, "Ливерпуль" сыграл вничью с "Мидтъюлландом"
-
ПСЖ разгромил "Истанбул" в перенесенном матче Лиги Чемпионов
-
1
Сестра Роналду опубликовала картинку с Месси, стоящим на коленях перед Криштиану
-
Салах забил самый быстрый гол в истории "Ливерпуля" и стал лучшим бомбардиром клуба в Лиге Чемпионов
-
Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге Чемпионов
-
Игроки "Манчестер Юнайтед" выступают за продажу Погба
-
Футболисты "Барселоны" недовольны тактикой Кумана
-
Пять игроков ЦСКА пропустят матч с загребским "Динамо"
-
Кевин-Принс Боатенг назвал лучшего тренера в своей карьере
-
Виейра может возглавить клуб Лиги 1
-
"Зенит" оштрафует Дриусси за слова о недовольстве своей позицией
-
Ибрагимович пропустит матч «Милана» в Лиге Европы
-
Кандидат в президенты "Барсы" Фарре сказал когда Месси подпишет новый контракт
-
1
Жозе Моуринью поделился мнением о вылете МЮ из Лиги Чемпионов
-
Молодой нападающий «Флуминенсе» заинтересовал итальянских грандов
-
Игроки и судьи наденут одинаковые майки перед матчем "ПСЖ" – "Истанбул"
-
Назван лучший игрок чемпионата Казахстана по версии Transfermarkt
-
Буффон и Месси обменялись футболками после игры
-
Гасперини может покинуть "Аталанту"
-
Влашич не полетел с ЦСКА на последний матч в Лиги Европы
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4