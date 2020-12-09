"Аталанта" обыграла "Аякс" в матче за плей-офф ЛЧ, "Ливерпуль" сыграл вничью с "Мидтъюлландом"

В заключительном туре групповой стадии Лиги Чемпионов "Аталанта" на выезде одолела "Аякс", а "Ливерпуль" поделил очки с "Мидтъюлландом".

Таким образом, "Аталанта" вместе с "Ливерпулем" вышли в плей-офф ЛЧ. "Аякс" сыграет в Лиге Европы.

"Аякс" - "Аталанта" 0:1

Гол: Муриэль, 85 - 0:1

"Аякс": Онана, Мазрауи, Мартинес, Тальяфико (Хунтелар, 64), Схюрс, Классен, Лабьяд (Эккеленкамп, 63), Антони, Гравенберх, Тадич, Броббей (Промес, 46).

"Аталанта": Голлини, Гозенс (Паломино, 79), Ромеро, Гимшити, Хатебур, Пессина, Фройлер, Гомес, де Рон, Толои, Сапата (Муриэль, 79).

Удаление: Гравенберх (79).



"Мидтьюлланд" - "Ливерпуль" 1:1

Голы: Салах, 1 - 0:1, Шольц (пен), 62 - 1:1

"Мидтьюлланд": Хансен, Шольц, Святченко, Колс, Паулиньо Силва, Каюсте, Эвандер (Мадсен, 90), Оньека (Исаксен, 63), Мабил (Андерсон, 64), Дрейер (Систо, 76), Каба.

"Ливерпуль": Келлехер, Уильямс, Александер-Арнолд, Цимикас (Робертсон, 61), Фабиньо (Куметио, 46), Минамино, Кларксон, Салах, Кейта (Хендерсон, 61), Диогу Жота (Мане, 87), Ориги (Фирмино, 71).

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