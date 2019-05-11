"Аталанта" обыграла "Джегоа" и поднялась на третье место в Серии А (видео голов)

"Аталанта" обыграла "Дженоа" в матче 36-го тура Серии А.

В составе победителей голами отметились Муса Бэрроу и Тимоти Кастань, у гостей единственный мяч забил Горан Пандев.

"Аталанта" - "Дженоа" - 2:1

Голы: Бэрроу, 46 - 1:0, Кастань, 53 - 2:0, Пандев, 89 - 2:1.

"Аталанта": Голлини, Хатебур, Паломино, Кастань, Госенс, Иличич (Рожер, 89), де Рон, Пашалич (Барроу, 46; Пессина, 64), Фройлер, Гимшити, Сапата.

"Дженоа": Раду, Бираски, Зуканович (Педру Перейра, 56), Ромеро, Кришито, Радованович, Бесса, Велозу, Лерагер (Пандев, 50), Лападула, Куаме(Санабрия, 73).

"Аталанта", набрав 65 баллов, занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата Италии, сместив "Интер", у которого 63 очка, но игра в запасе. "Дженоа" с 36 баллами располагается на 15 позиции.

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