"Аталанта" обыграла "Джегоа" и поднялась на третье место в Серии А (видео голов)

Теги дженоааталанта

"Аталанта" обыграла "Джегоа" и поднялась на третье место в Серии А (видео голов)

"Аталанта" обыграла "Дженоа" в матче 36-го тура Серии А.

В составе победителей голами отметились Муса Бэрроу и Тимоти Кастань, у гостей единственный мяч забил Горан Пандев.

"Аталанта" - "Дженоа" - 2:1

Голы: Бэрроу, 46 - 1:0, Кастань, 53 - 2:0, Пандев, 89 - 2:1.

"Аталанта": Голлини, Хатебур, Паломино, Кастань, Госенс, Иличич (Рожер, 89), де Рон, Пашалич (Барроу, 46; Пессина, 64), Фройлер, Гимшити, Сапата.

"Дженоа": Раду, Бираски, Зуканович (Педру Перейра, 56), Ромеро, Кришито, Радованович, Бесса, Велозу, Лерагер (Пандев, 50), Лападула, Куаме(Санабрия, 73).

"Аталанта", набрав 65 баллов, занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата Италии, сместив "Интер", у которого 63 очка, но игра в запасе. "Дженоа" с 36 баллами располагается на 15 позиции.

Не пропустите: "Барселона" хочет заработать 120 миллионов евро на продаже дублёров | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дзюба участвовал в церемонии нанесения гравировки на кубок чемпионов России

Дзюба участвовал в церемонии нанесения гравировки на кубок чемпионов России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 35 89
2 Наполи Наполи 35 73
3 Интер Милан Интер Милан 35 63
4 Аталанта Аталанта 35 62
5 Милан Милан 35 59
6 Рома Рома 35 59
7 Торино Торино 35 57
8 Лацио Лацио 35 55
9 Сампдория Сампдория 35 49
10 Сассуоло Сассуоло 35 42
11 СПАЛ СПАЛ 35 42
12 Кальяри Кальяри 35 40
13 Фиорентина Фиорентина 35 40
14 Парма Парма 35 38
15 Болонья Болонья 35 37
16 Дженоа Дженоа 35 36
17 Удинезе Удинезе 35 34
18 Эмполи Эмполи 35 32
19 Фрозиноне Фрозиноне 35 24
20 Кьево Кьево 35 15
Полная таблица

топ-5 тегов