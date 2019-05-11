"Аталанта" обыграла "Джегоа" и поднялась на третье место в Серии А (видео голов)
"Аталанта" обыграла "Дженоа" в матче 36-го тура Серии А.
В составе победителей голами отметились Муса Бэрроу и Тимоти Кастань, у гостей единственный мяч забил Горан Пандев.
"Аталанта" - "Дженоа" - 2:1
Голы: Бэрроу, 46 - 1:0, Кастань, 53 - 2:0, Пандев, 89 - 2:1.
"Аталанта": Голлини, Хатебур, Паломино, Кастань, Госенс, Иличич (Рожер, 89), де Рон, Пашалич (Барроу, 46; Пессина, 64), Фройлер, Гимшити, Сапата.
"Дженоа": Раду, Бираски, Зуканович (Педру Перейра, 56), Ромеро, Кришито, Радованович, Бесса, Велозу, Лерагер (Пандев, 50), Лападула, Куаме(Санабрия, 73).
"Аталанта", набрав 65 баллов, занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата Италии, сместив "Интер", у которого 63 очка, но игра в запасе. "Дженоа" с 36 баллами располагается на 15 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|35
|73
|3
|Интер Милан
|35
|63
|4
|Аталанта
|35
|62
|5
|Милан
|35
|59
|6
|Рома
|35
|59
|7
|Торино
|35
|57
|8
|Лацио
|35
|55
|9
|Сампдория
|35
|49
|10
|Сассуоло
|35
|42
|11
|СПАЛ
|35
|42
|12
|Кальяри
|35
|40
|13
|Фиорентина
|35
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|35
|37
|16
|Дженоа
|35
|36
|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|35
|32
|19
|Фрозиноне
|35
|24
|20
|Кьево
|35
|15