"Аталанта" обыграла "Кальяри" в матче 3-го тура Серии А
"Аталанта" обыграла "Кальяри" в матче 3-го тура чемпионата Италии.
В составе победителей отличились Луис Муриэль, Алехандро Гомес, Марио Пашалич, Дуван Сапата и Сэма Ламмерс.
"Аталанта" - "Кальяри" - 5:2 (4:1)
Голы: Муриэль, 7 - 1:0, Годин, 24 - 1:1, Гомес, 29 - 2:1, Пашалич, 37 - 3:1, Сапата, 42 - 4:1, Жоау Педру, 52 - 4:2, Ламмерс, 81 - 5:2.
"Аталанта": Спортьелло, Паломино (Шутало, 85), Хатебур, Джимсити, Гозенс (Мохика, 74), Ромеро, де Рон, Пашалич, Гомес (Малиновский, 65), Муриэль (Фройлер, 74), Сапата (Ламмерс, 65).
"Кальяри": Краньо, Годин (Клаван, 85), Ликояннис, Дзаппа (Фараго, 85), Валюкевич, Жоау Педру (Паволетти, 86), Рог, Нандес, Марин (Трамони, 66), Симеоне, Соттиль (Калигара, 78).
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17