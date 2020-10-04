"Аталанта" обыграла "Кальяри" в матче 3-го тура Серии А

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"Аталанта" обыграла "Кальяри" в матче 3-го тура Серии А

"Аталанта" обыграла "Кальяри" в матче 3-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей отличились Луис Муриэль, Алехандро Гомес, Марио Пашалич, Дуван Сапата и Сэма Ламмерс.

"Аталанта" - "Кальяри" - 5:2 (4:1)

Голы: Муриэль, 7 - 1:0, Годин, 24 - 1:1, Гомес, 29 - 2:1, Пашалич, 37 - 3:1, Сапата, 42 - 4:1, Жоау Педру, 52 - 4:2, Ламмерс, 81 - 5:2.

"Аталанта": Спортьелло, Паломино (Шутало, 85), Хатебур, Джимсити, Гозенс (Мохика, 74), Ромеро, де Рон, Пашалич, Гомес (Малиновский, 65), Муриэль (Фройлер, 74), Сапата (Ламмерс, 65).

"Кальяри": Краньо, Годин (Клаван, 85), Ликояннис, Дзаппа (Фараго, 85), Валюкевич, Жоау Педру (Паволетти, 86), Рог, Нандес, Марин (Трамони, 66), Симеоне, Соттиль (Калигара, 78).

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