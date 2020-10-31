"Аталанта" обыграла "Кротоне", Миранчук весь матч провёл в запасе
В рамках 6-го тура Серии А "Аталанта" добыла гостевую победу над "Кротоне" со счётом 2:1.
У бергамцев дубль оформил Луис Муриэль, хозяева поля ответили голом Симеона Нванкво.
Российский полузащитник Алексей Миранчук всю игру провёл в запасе - его дебют в чемпионате Италии снова откладывается.
"Кротоне" – "Аталанта" - 1:2
Голы: 0:1 – 26 Муриэль, 0:2 – 38 Муриэль, 1:2 – 40 Нванкво.
"Кротоне": Кордац, Педру Перейра (Рисполи, 78), Магальян, Марроне, Реца, Вулич, Дзанеллато (Силигарди, 78), Жуниор Мессиас, Бенали, Луперто, Нванкво.
"Аталанта": Спортьелло, Мохика, Гимшити, Толои, Хатебур (Шутало, 68), Малиновский (Пессина, 89), Фройлер, Гомес (Иличич, 46), Пашалич, Ромеро (Паломино, 73), Муриэль (Сапата, 46).
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