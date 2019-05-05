"Аталанта" обыграла "Лацио" и другие результаты 35-го тура Серии А
Представляем результаты 35-го тура итальянской Серии А.
"Лацио" - "Аталанта" 1:3
Голы: Пароло, 3 - 1:0, Сапата, 22 - 1:1, Кастань, 58 - 1:2, Уоллес (аг), 76 - 1:3
"Лацио": Стракоша, Баштуш (Нету, 78), Ачерби, Уоллес, Марушич, Пароло, Лейва (Бадель, 78), Луис Альберто, Ромуло, Иммобиле, Кайседо (Корреа, 55).
"Аталанта": Голлини, Гимшити, Кастань, Паломино (Манчини, 46), Хатебур, Иличич (Пашалич, 65), Фройлер (Пессина, 85), Гомес, де Рон, Масьелло, Сапата.
"Сассуоло" - "Фрозиноне" 2:2
Голы: Саммарко, 8 - 0:1, Паганини, 36 - 0:2, Феррари, 66 - 1:2, Бога, 77 - 2:2
"Сассуоло": Консильи, Лирола, Лемос (Бога, 46), Демирал, Рожерио, Сенси (Локателли, 80), Бурабия, Берарди, Маньянелли, Феррари, Матри (Эль-Бабакар, 46).
"Фрозиноне": Спортьелло, Гольданига, Ариаудо, Бригенти, Бегетто, Вальцаниа, Кассата (Чибса, 70), Паганини, Саммарко, Чиано (Чиофани, 70), Пинамонти (Дионизи, 82).
"Парма" - "Сампдория" 3:3
Голы: Гаццола, 2 - 1:0, Квальярелла (пен), 28 - 1:1, Дефрель, 38 - 1:2, Квальярелла, 61 - 1:3, Куцка (пен), 67 - 2:3, Бастони, 71 - 3:3
"Парма": Сепе, Димарко, Якопони, Бруну Алвеш, Гаццола, Скоццарелла (Штулац, 87), Куцка, Жервиньо, Барилла (Спрокати, 46), Бастони, Чераволо (Силигарди, 65).
"Сампдория": Аудеро, Мурру, Берешиньски, Колли, Феррари, Янкто, Прат, Экдаль, Куальярелла, Габбьядини (Баррето, 57), Дефрель (Капрари, 78).
"Эмполи" - "Фиорентина" 1:0
Гол: Фариас, 54 - 1:0
"Эмполи": Дронговски, Весели, Сильвестре, Николау, Беннасер, Ди Лоренцо, Паяч, Траоре, Крунич (Учан, 90), Фариас (Аккуа, 74), Капуто.
"Фиорентина": Лафон, Миленкович, Пеццелья (Жерсон, 87), Витор Уго, Миральяс (Кьеза, 60), Бенасси, Верету, Фернандеш, Бираги, Симеоне, Муриэль (Влахович, 67).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер Милан
|35
|63
|4
|Аталанта
|35
|62
|5
|Рома
|34
|58
|6
|Торино
|35
|57
|7
|Милан
|34
|56
|8
|Лацио
|35
|55
|9
|Сампдория
|35
|49
|10
|Сассуоло
|35
|42
|11
|СПАЛ
|35
|42
|12
|Кальяри
|34
|40
|13
|Фиорентина
|35
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|34
|37
|16
|Дженоа
|34
|35
|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|35
|32
|19
|Фрозиноне
|35
|24
|20
|Кьево
|35
|15