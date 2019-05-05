"Аталанта" обыграла "Лацио" и другие результаты 35-го тура Серии А

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"Аталанта" обыграла "Лацио" и другие результаты 35-го тура Серии А

Представляем результаты 35-го тура итальянской Серии А.

"Лацио" - "Аталанта" 1:3

Голы: Пароло, 3 - 1:0, Сапата, 22 - 1:1, Кастань, 58 - 1:2, Уоллес (аг), 76 - 1:3

"Лацио": Стракоша, Баштуш (Нету, 78), Ачерби, Уоллес, Марушич, Пароло, Лейва (Бадель, 78), Луис Альберто, Ромуло, Иммобиле, Кайседо (Корреа, 55).

"Аталанта": Голлини, Гимшити, Кастань, Паломино (Манчини, 46), Хатебур, Иличич (Пашалич, 65), Фройлер (Пессина, 85), Гомес, де Рон, Масьелло, Сапата.


"Сассуоло" - "Фрозиноне" 2:2

Голы: Саммарко, 8 - 0:1, Паганини, 36 - 0:2, Феррари, 66 - 1:2, Бога, 77 - 2:2

"Сассуоло": Консильи, Лирола, Лемос (Бога, 46), Демирал, Рожерио, Сенси (Локателли, 80), Бурабия, Берарди, Маньянелли, Феррари, Матри (Эль-Бабакар, 46).

"Фрозиноне": Спортьелло, Гольданига, Ариаудо, Бригенти, Бегетто, Вальцаниа, Кассата (Чибса, 70), Паганини, Саммарко, Чиано (Чиофани, 70), Пинамонти (Дионизи, 82).


"Парма" - "Сампдория" 3:3

Голы: Гаццола, 2 - 1:0, Квальярелла (пен), 28 - 1:1, Дефрель, 38 - 1:2, Квальярелла, 61 - 1:3, Куцка (пен), 67 - 2:3, Бастони, 71 - 3:3

"Парма": Сепе, Димарко, Якопони, Бруну Алвеш, Гаццола, Скоццарелла (Штулац, 87), Куцка, Жервиньо, Барилла (Спрокати, 46), Бастони, Чераволо (Силигарди, 65).

"Сампдория": Аудеро, Мурру, Берешиньски, Колли, Феррари, Янкто, Прат, Экдаль, Куальярелла, Габбьядини (Баррето, 57), Дефрель (Капрари, 78).  


"Эмполи" - "Фиорентина" 1:0

Гол: Фариас, 54 - 1:0

"Эмполи": Дронговски, Весели, Сильвестре, Николау, Беннасер, Ди Лоренцо, Паяч, Траоре, Крунич (Учан, 90), Фариас (Аккуа, 74), Капуто.

"Фиорентина": Лафон, Миленкович, Пеццелья (Жерсон, 87), Витор Уго, Миральяс (Кьеза, 60), Бенасси, Верету, Фернандеш, Бираги, Симеоне, Муриэль (Влахович, 67).

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2 Наполи Наполи 34 70
3 Интер Милан Интер Милан 35 63
4 Аталанта Аталанта 35 62
5 Рома Рома 34 58
6 Торино Торино 35 57
7 Милан Милан 34 56
8 Лацио Лацио 35 55
9 Сампдория Сампдория 35 49
10 Сассуоло Сассуоло 35 42
11 СПАЛ СПАЛ 35 42
12 Кальяри Кальяри 34 40
13 Фиорентина Фиорентина 35 40
14 Парма Парма 35 38
15 Болонья Болонья 34 37
16 Дженоа Дженоа 34 35
17 Удинезе Удинезе 35 34
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