"Аталанта" обыграла "Рому" в домашнем матче Серии А
"Аталанта" обыграла "Рому" в домашнем матче 24-го тура Серии А.
"Аталанта" - "Рома" - 2:1 (0:1)
Голы: Джеко, 45 - 0:1, Паломино, 50 - 1:1, Пашалич, 59 - 2:1
"Аталанта": Голлини, Госенс, Гимшити, Толои, Хатебур, Гомес (Муриэль, 86), Фройлер, Иличич (Малиновский, 83), де Рон, Паломино, Сапата (Пашалич, 59).
"Рома": Лопес, Спинаццола, Бруно Перес, Смоллинг, Манчини (Верету, 68), Клюйверт (Карлес Перес, 62), Мхитарян, Перотти (Вильяр, 78), Пеллегрини, Фасио, Джеко.
"Аталанта" занимает 4 место в турнирной таблице Серии А, набрав 45 баллов. "Рома" располагается на 5 строчке, имея в активе 39 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|23
|54
|2
|Ювентус
|23
|54
|3
|Лацио
|23
|53
|4
|Аталанта
|24
|45
|5
|Рома
|24
|39
|6
|Хеллас Верона
|23
|34
|7
|Болонья
|24
|33
|8
|Кальяри
|23
|32
|9
|Парма
|23
|32
|10
|Милан
|23
|32
|11
|Наполи
|23
|30
|12
|Сассуоло
|23
|29
|13
|Торино
|23
|27
|14
|Фиорентина
|23
|25
|15
|Удинезе
|23
|25
|16
|Лечче
|24
|25
|17
|Сампдория
|23
|23
|18
|Дженоа
|24
|22
|19
|Брешия
|23
|16
|20
|СПАЛ
|24
|15