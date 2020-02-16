"Аталанта" обыграла "Рому" в домашнем матче Серии А

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"Аталанта" обыграла "Рому" в домашнем матче Серии А

"Аталанта" обыграла "Рому" в домашнем матче 24-го тура Серии А.

"Аталанта" - "Рома" - 2:1 (0:1)

Голы: Джеко, 45 - 0:1, Паломино, 50 - 1:1, Пашалич, 59 - 2:1

"Аталанта": Голлини, Госенс, Гимшити, Толои, Хатебур, Гомес (Муриэль, 86), Фройлер, Иличич (Малиновский, 83), де Рон, Паломино, Сапата (Пашалич, 59).

"Рома": Лопес, Спинаццола, Бруно Перес, Смоллинг, Манчини (Верету, 68), Клюйверт (Карлес Перес, 62), Мхитарян, Перотти (Вильяр, 78), Пеллегрини, Фасио, Джеко.

"Аталанта" занимает 4 место в турнирной таблице Серии А, набрав 45 баллов. "Рома" располагается на 5 строчке, имея в активе 39 очков.

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