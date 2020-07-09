"Аталанта" одержала девятую победу подряд в Серии А

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"Аталанта" одержала девятую победу подряд в Серии А

В матче 31-го тура чемпионата Италии "Аталанта" победила "Сампдорию", одержав девятую победу подряд. Благодаря победе бергамский клуб поднялся на третье место в Серии А и всего на два очка отстает от идущего вторым "Лацио".

В других матчах победы одержали "Рома", "Сассуоло" и "Торино".

"Аталанта" – "Сампдория" - 2:0 (0:0)
Голы: Толои, 75 - 1:0, Муриэль, 85 - 2:0

"Аталанта": Голлини, Госенс (Кастань, 86), Кальдара, Гимшити (де Рон, 52), Хатебур, 

"Болонья" – "Сассуоло" - 1:2 (0:1)
Голы: Берарди, 41 - 0:1, Гараслин, 56 - 0:2, Барроу, 90+1 - 1:2

"Рома" – "Парма" - 2:1 (1:1)
Голы: Куцка, 9 (с пенальти) - 0:1, Мхитарян, 43 - 1:1, Верету, 57 - 2:1

"Рома": Лопес, Спинаццола, Рожер, Манчини, Бруно Перес (Коларов, 67), Верету, Кристанте, Мхитарян, Диавара (Вильяр, 83), Пеллегрини (Карлес Перес, 83), Джеко.

"Торино" – "Брешия" - 3:1 (0:1)
Голы: Торрегросса, 21 - 0:1, Матею, 48 (автогол) - 1:1, Белотти, 58 - 2:1, Дзадза, 86 - 3:1

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3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
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