"Аталанта" одержала девятую победу подряд в Серии А

В матче 31-го тура чемпионата Италии "Аталанта" победила "Сампдорию", одержав девятую победу подряд. Благодаря победе бергамский клуб поднялся на третье место в Серии А и всего на два очка отстает от идущего вторым "Лацио".

В других матчах победы одержали "Рома", "Сассуоло" и "Торино".

"Аталанта" – "Сампдория" - 2:0 (0:0)

Голы: Толои, 75 - 1:0, Муриэль, 85 - 2:0

"Аталанта": Голлини, Госенс (Кастань, 86), Кальдара, Гимшити (де Рон, 52), Хатебур,

"Болонья" – "Сассуоло" - 1:2 (0:1)

Голы: Берарди, 41 - 0:1, Гараслин, 56 - 0:2, Барроу, 90+1 - 1:2

"Рома" – "Парма" - 2:1 (1:1)

Голы: Куцка, 9 (с пенальти) - 0:1, Мхитарян, 43 - 1:1, Верету, 57 - 2:1

"Рома": Лопес, Спинаццола, Рожер, Манчини, Бруно Перес (Коларов, 67), Верету, Кристанте, Мхитарян, Диавара (Вильяр, 83), Пеллегрини (Карлес Перес, 83), Джеко.

"Торино" – "Брешия" - 3:1 (0:1)

Голы: Торрегросса, 21 - 0:1, Матею, 48 (автогол) - 1:1, Белотти, 58 - 2:1, Дзадза, 86 - 3:1

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