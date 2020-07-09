"Аталанта" одержала девятую победу подряд в Серии А
В матче 31-го тура чемпионата Италии "Аталанта" победила "Сампдорию", одержав девятую победу подряд. Благодаря победе бергамский клуб поднялся на третье место в Серии А и всего на два очка отстает от идущего вторым "Лацио".
В других матчах победы одержали "Рома", "Сассуоло" и "Торино".
"Аталанта" – "Сампдория" - 2:0 (0:0)
Голы: Толои, 75 - 1:0, Муриэль, 85 - 2:0
"Аталанта": Голлини, Госенс (Кастань, 86), Кальдара, Гимшити (де Рон, 52), Хатебур,
"Болонья" – "Сассуоло" - 1:2 (0:1)
Голы: Берарди, 41 - 0:1, Гараслин, 56 - 0:2, Барроу, 90+1 - 1:2
"Рома" – "Парма" - 2:1 (1:1)
Голы: Куцка, 9 (с пенальти) - 0:1, Мхитарян, 43 - 1:1, Верету, 57 - 2:1
"Рома": Лопес, Спинаццола, Рожер, Манчини, Бруно Перес (Коларов, 67), Верету, Кристанте, Мхитарян, Диавара (Вильяр, 83), Пеллегрини (Карлес Перес, 83), Джеко.
"Торино" – "Брешия" - 3:1 (0:1)
Голы: Торрегросса, 21 - 0:1, Матею, 48 (автогол) - 1:1, Белотти, 58 - 2:1, Дзадза, 86 - 3:1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17