"Аталанта" одержала волевую победу над "Дженоа"

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"Аталанта" одержала волевую победу над "Дженоа"

В матче 16-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде переиграла "Дженоа". Счет открыл Андреа Бертолаччи, но затем голы Йосипа Иличича и Андреа Масьелло принесли победу гостям.

"Дженоа" – "Аталанта" - 1:2 (1:1)
Голы: Бертолаччи, 4 - 1:0, Иличич, 45 - 1:1, Масьелло, 52 - 1:2

"Дженоа": Перин, Сполли, Зуканович, Рози, Иццо, Бертолаччи, Лаксальт (Лападула, 67), Таарабт, Ригони (Риччи, 84), Велозу, Пандев (Омеонга, 77).

"Аталанта": Бериша, Кальдара, Масьелло, Хатебур, Толои (Паломино, 50), Фройлер, Спинаццола, Иличич (Корнелиус, 72), Кристанте, Гомес, Петанья (де Рон, 54).

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