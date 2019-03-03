"Аталанта" одержала волевую победу над "Фиорентиной" в Серии А (видео)
В матче 26-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на своем поле обыграла "Фиорентину". Счет уже на третьей минуте открыл Муриэль, но еще до перерыва хозяева вышли вперед благодаря голам Иличича и Гомеса. Во втором тайме победу бергамского клуба закрепил Госенс.
Благодаря победе "Аталанта" поднялась на седьмое место в турнирной таблице Серии А. От зоны еврокубков клуб отстает только по разнице мячей. "Фиорентина" осталась на 10-м месте.
"Аталанта" – "Фиорентина" - 3:1 (2:1)
Голы: Муриэль, 3 - 0:1, Иличич, 28 - 1:1, Гомес, 34 - 2:1, Госенс, 59 - 3:1
"Аталанта": Голлини, Кастань, Масьелло (Паломино, 49), Госенс, Манчини, Иличич, де Рон, Гомес, Фройлер (Хатебур, 88), Гимшити, Сапата (Пашалич, 73).
"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццелья (Витор Уго, 65), Лорини (Дабо, 65), Миленкович, Верету, Фернандеш, Кьеза, Чеккерини (Пьяца, 85), Симеоне, Муриэль.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|69
|2
|Наполи
|25
|56
|3
|Милан
|26
|48
|4
|Интер Милан
|26
|47
|5
|Рома
|26
|44
|6
|Лацио
|25
|41
|7
|Торино
|26
|41
|8
|Сампдория
|26
|39
|9
|Аталанта
|25
|38
|10
|Фиорентина
|25
|36
|11
|Сассуоло
|26
|31
|12
|Дженоа
|26
|30
|13
|Парма
|26
|30
|14
|Кальяри
|26
|27
|15
|Удинезе
|25
|25
|16
|СПАЛ
|26
|23
|17
|Эмполи
|26
|22
|18
|Болонья
|26
|18
|19
|Фрозиноне
|26
|17
|20
|Кьево
|26
|10