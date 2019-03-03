"Аталанта" одержала волевую победу над "Фиорентиной" в Серии А (видео)

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"Аталанта" одержала волевую победу над "Фиорентиной" в Серии А (видео)

В матче 26-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на своем поле обыграла "Фиорентину". Счет уже на третьей минуте открыл Муриэль, но еще до перерыва хозяева вышли вперед благодаря голам Иличича и Гомеса. Во втором тайме победу бергамского клуба закрепил Госенс.

Благодаря победе "Аталанта" поднялась на седьмое место в турнирной таблице Серии А. От зоны еврокубков клуб отстает только по разнице мячей. "Фиорентина" осталась на 10-м месте.

"Аталанта" – "Фиорентина" - 3:1 (2:1)
Голы: Муриэль, 3 - 0:1, Иличич, 28 - 1:1, Гомес, 34 - 2:1, Госенс, 59 - 3:1

"Аталанта": Голлини, Кастань, Масьелло (Паломино, 49), Госенс, Манчини, Иличич, де Рон, Гомес, Фройлер (Хатебур, 88), Гимшити, Сапата (Пашалич, 73).

"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццелья (Витор Уго, 65), Лорини (Дабо, 65), Миленкович, Верету, Фернандеш, Кьеза, Чеккерини (Пьяца, 85), Симеоне, Муриэль.

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