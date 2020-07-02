"Аталанта" одолела "Наполи" в матче Серии А

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"Аталанта" одолела "Наполи" в матче Серии А

В рамках 29-го тура итальянской Серии А "Наполи" проиграл "Аталанте".

"Аталанта" по-прежнему занимает четвертое место, а "Наполи" - шестое.

"Аталанта" - "Наполи" 2:0

Голы: Пашалич, 47 - 1:0, Госенс, 55 - 2:0

"Аталанта": Голлини, Госенс, Кальдара (Паломино, 72), Толои (Шутало, 89), Кастань, Гомес (Муриэль, 88), де Рон, Фройлер, Пашалич (Тамез, 89), Гимшити (Хатебур, 81), Сапата.

"Наполи": Оспина (Мерет, 30), Мариу Руй, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Зелиньски, Демме (Лоботка, 73), Инсинье (Милик, 58), Фабиан Руис, Политано (Кальехон, 73), Мертенс (Лосано, 57).

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