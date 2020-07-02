"Аталанта" одолела "Наполи" в матче Серии А
В рамках 29-го тура итальянской Серии А "Наполи" проиграл "Аталанте".
"Аталанта" по-прежнему занимает четвертое место, а "Наполи" - шестое.
"Аталанта" - "Наполи" 2:0
Голы: Пашалич, 47 - 1:0, Госенс, 55 - 2:0
"Аталанта": Голлини, Госенс, Кальдара (Паломино, 72), Толои (Шутало, 89), Кастань, Гомес (Муриэль, 88), де Рон, Фройлер, Пашалич (Тамез, 89), Гимшити (Хатебур, 81), Сапата.
"Наполи": Оспина (Мерет, 30), Мариу Руй, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Зелиньски, Демме (Лоботка, 73), Инсинье (Милик, 58), Фабиан Руис, Политано (Кальехон, 73), Мертенс (Лосано, 57).
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|Команда
|М
|О
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|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17