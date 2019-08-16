"Аталанта" определила две трансферные цели на остаток лета

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"Аталанта" определила две трансферные цели на остаток лета

"Аталанта" намерена подписать ещё двух игроков до закрытия летнего трансферного окна, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, бергамский клуб рассчитывает усилиться защитником "Милана" Диего Лаксальтом и хавбеком Андреа Бертолаччи, который сейчас является свободным агентом.

Стоит отметить, что оба футболиста хорошо знакомы главному тренеру "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини по совместной работе в "Дженоа".

Напомним, что команду в этом сезоне ожидает дебют в Лиге Чемпионов. Ранее на покупку новичков было потрачено почти 34 миллиона евро.

Не пропустите: "Аталанта" объявила о переходе экс-игрока "Зенита". | http://soccernews.ru
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