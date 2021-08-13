"Аталанта" определилась с будущим Миранчука
Фото инстаграм Алексея Миранчука
Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук, несмотря на слухи, останется в команде из Бергамо.
По информации "Евро-футбол", тренерский штаб рассчитывает на 25-летнего россиянина и ожидает от него прорыва в новом сезоне.
Ранее сообщалось, что будущее хавбека в итальянском клубе может оказаться под вопросом в случае приобретения вингера "Сассуоло" Жереми Бога.
Миранчук перешёл из "Локомотива" в "Аталанту" в сентябре 2020 года, сыграл 31 матч, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: "Аталанта" может подписать футболиста чемпионского "Лилля". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Реал" назвал "Арсеналу" стоимость Эдегора
-
РФС готов отменить лимит на легионеров со следующего сезона
-
Стекеленбург объявил о завершении международной карьеры
-
"Шахтер" обыграл "Металлист 1925" в матче УПЛ
-
Новичок "Зенита" Клаудиньо получил дебютный вызов в сборную Бразилии
-
"Севилья" подписала трансферную цель "Спартака"
-
Тухель назвал сроки восстановления Зиеша
-
Карпин высказался о возможном возвращении в "Ростов"
-
РПЛ изменила расписание 5-го и 6-го туров
-
Официально: полуфиналист Евро-2020 Вестергор стал игроком "Лестера"
-
Лунев обратился к болельщикам перед стартом Бундеслиги
-
"Аталанта" определилась с будущим Миранчука
-
1
СМИ узнали размер долга "Барселоны" перед Месси
-
"Ньюкасл" объявил о выкупе хавбека "Арсенала"
-
Агент Гальдамеса прокомментировал слухи о "Зените"
-
"Барселона" сможет заявить новичков только при одном условии
-
Отец Влашича: "Однозначно, Никола хочет покинуть ЦСКА"
-
"Реал" интересуется Давидом Луисом
-
Тухель пошутил о трансфере Холанда в "Челси"
-
1
Салфетку со слезами Месси выставили на аукцион: известна сумма лота
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17