"Аталанта" определилась с будущим Миранчука

Фото инстаграм Алексея Миранчука

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук, несмотря на слухи, останется в команде из Бергамо.

По информации "Евро-футбол", тренерский штаб рассчитывает на 25-летнего россиянина и ожидает от него прорыва в новом сезоне.

Ранее сообщалось, что будущее хавбека в итальянском клубе может оказаться под вопросом в случае приобретения вингера "Сассуоло" Жереми Бога.

Миранчук перешёл из "Локомотива" в "Аталанту" в сентябре 2020 года, сыграл 31 матч, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.

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