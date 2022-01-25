"Аталанта" определилась с будущим Миранчука после трансфера Бога

Фото инстаграм "Аталанты"

"Аталанта" не собирается расставаться с полузащитником Алексеем Миранчуком во время зимнего трансферного окна.

По информации "СЭ", 26-летний футболист продолжит выступать за бергамский клуб, несмотря на переход вингера Жереми Бога из "Сассуоло".

Впрочем, "Аталанте" нужно решить проблему с переизбытком в составе игроков без паспорта ЕС.

В текущем сезоне Миранчук сыграл 16 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Рыночная стоимость россиянина – 11 миллионов евро.

Не пропустите: Агент Миранчука рассказал о травме игрока. | http://soccernews.ru