"Аталанта" определилась с будущим Миранчука после трансфера Бога
Фото инстаграм "Аталанты"
"Аталанта" не собирается расставаться с полузащитником Алексеем Миранчуком во время зимнего трансферного окна.
По информации "СЭ", 26-летний футболист продолжит выступать за бергамский клуб, несмотря на переход вингера Жереми Бога из "Сассуоло".
Впрочем, "Аталанте" нужно решить проблему с переизбытком в составе игроков без паспорта ЕС.
В текущем сезоне Миранчук сыграл 16 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Рыночная стоимость россиянина – 11 миллионов евро.
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