"Аталанта" определилась с будущим Миранчука после трансфера Бога

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"Аталанта" определилась с будущим Миранчука после трансфера Бога

Фото инстаграм "Аталанты"

"Аталанта" не собирается расставаться с полузащитником Алексеем Миранчуком во время зимнего трансферного окна.

По информации "СЭ", 26-летний футболист продолжит выступать за бергамский клуб, несмотря на переход вингера Жереми Бога из "Сассуоло".

Впрочем, "Аталанте" нужно решить проблему с переизбытком в составе игроков без паспорта ЕС.

В текущем сезоне Миранчук сыграл 16 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Рыночная стоимость россиянина – 11 миллионов евро.

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