"Аталанта" определилась с ценой на Сапату

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"Аталанта" определилась с ценой на Сапату

"Аталанта" хочет расстаться с нападающим команды Дуваном Сапатой не менее, чем за 50 миллионов евро. Об этом информирует Calciomercato.com.

28-летний колумбиец выступает за итальянский клуб на правах аренды с опцией выкупа. Права на футболиста принадлежат "Сампдории".

Трансферная стоимость спортсмена - 35 миллионов евро.

По данным источника, "Аталанта" намерена выкупить игрока по окончании сезона. В колумбийце также заинтересованы "Вест Хэм" и "Арсенал".

В нынешнем сезоне игрок участвовал в 41 матча в Серии А, отметившись 26 голами и 7 результативными передачами. 

А еще: "Наполи" - "Аталанта" - 1:2 (видеообзор матча Серии А)| http://soccernews.ru

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