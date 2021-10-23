"Аталанта" определилась с ценой на Миранчука

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"Аталанта" определилась с ценой на Миранчука

Фото: инстаграм Алексея Миранчука/Автор неизвестен

Бергамская "Аталанта" готова продать российского полузащитника Алексея Миранчука в зимнее трансферное окно, сообщает Corriere di Bergamo.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет получить за футболиста 15 миллионов евро. Если хавбек будет продан, то вместо него "Аталанта" купит вингера "Сассуоло" Жереми Бога.

В нынешнем сезоне 26-летний Миранчук провел за "Аталанту" шесть матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Миранчук показал рекордную скорость в этом сезоне Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru
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