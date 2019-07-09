"Аталанта" определилась с местом проведения домашних матчей Лиги Чемпионов
Бергамская "Аталанта" намерена проводить домашние матчи Лиги Чемпионов на миланском стадионе "Сан-Сиро", сообщает Football Italia.
По сведениям издания, "Аталанта" уже договорилась об этом с руководством "Интера", но клубу нужно еще согласовать этот вопрос с "Миланом".
В данный момент домашний стадион бергамского клуб "Адзурри д′Италия" находится на стадии реконструкции и УЕФА запретил проводить на нем матчи еврокубков.
Напомним, что "Аталанта" в минувшем сезоне заняла третье место в чемпионате Италии и впервые в своей истории получила право сыграть в Лиге Чемпионов.
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