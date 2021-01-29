"Аталанта" определилась с размером предложения по трансферу Коваленко из "Шахтёра"

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"Аталанта" определилась с размером предложения по трансферу Коваленко из "Шахтёра"

Полузащитник "Шахтёра" Виктор Коваленко может в ближайшие дни оказаться в "Аталанте".

По информации Sky Sport Italia, бергамский клуб намерен купить 24-летнего футболиста, который летом станет свободным агентом, до закрытия зимнего трансферного окна.

"Аталанта" готова заплатить за украинского хавбека 1 миллион евро.

Коваленко является воспитанником "Шахтёра" и всю карьеру провёл в составе "горняков", сыграл 199 матчей, забил 32 гола и сделал 12 ассистов. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.

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