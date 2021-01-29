"Аталанта" определилась с размером предложения по трансферу Коваленко из "Шахтёра"
Полузащитник "Шахтёра" Виктор Коваленко может в ближайшие дни оказаться в "Аталанте".
По информации Sky Sport Italia, бергамский клуб намерен купить 24-летнего футболиста, который летом станет свободным агентом, до закрытия зимнего трансферного окна.
"Аталанта" готова заплатить за украинского хавбека 1 миллион евро.
Коваленко является воспитанником "Шахтёра" и всю карьеру провёл в составе "горняков", сыграл 199 матчей, забил 32 гола и сделал 12 ассистов. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.
Не пропустите: Гасперини оценил игру Миранчука. | http://soccernews.ru
главное
-
Сёмин в 2006 году забраковал Диего Косту на сборе "Динамо"
-
Влашич - лучший игрок 2020 года в РПЛ по версии футболистов лиги
-
Опубликована символическая сборная десятилетия в Африке по версии IFFHS
-
Роналду, Месси и Левандовски - в символической сборной десятилетия по версии IFFHS
-
Официально: Кокорин не сыграет с "Торино"
Лента новостей
-
Карпин и Федотов - лучшие тренеры 2020 года в РПЛ по версии футболистов лиги
-
Сёмин в 2006 году забраковал Диего Косту на сборе "Динамо"
-
Луческу порассуждал о провале клубов РПЛ в еврокубках
-
"Аталанта" определилась с размером предложения по трансферу Коваленко из "Шахтёра"
-
Влашич - лучший игрок 2020 года в РПЛ по версии футболистов лиги
-
Опубликована символическая сборная десятилетия в Африке по версии IFFHS
-
"Сочи" хочет продлить контракт с основным защитником
-
Клопп побеждал Моуринью в АПЛ столько же, сколько Фергюсон, Венгер и Гвардиола в сумме
-
Ещенко рассказал о прозвищах в "Спартаке"
-
Роналду, Месси и Левандовски - в символической сборной десятилетия по версии IFFHS
-
Клопп озвучил диагноз травмированного Матипа
-
Агент Данило опроверг прохождение медосмотра для ЦСКА
-
Милнер стал пятым игроком с 550 матчами в АПЛ
-
Официально: Кокорин не сыграет с "Торино"
-
Названа символическая сборная десятилетия в Южной Америке по версии IFFHS
-
Моуринью установил личный антирекорд в противостоянии с "Ливерпулем"
-
Почеттино высказался о возможном переходе Рамоса в ПСЖ
-
Хавбек "Барселоны" вернулся в строй после 2-месячного перерыва
-
Тосун сделал выбор между ЦСКА и "Бешикташем"
-
Моуринью оценил степень серьёзности травмы Кейна
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17