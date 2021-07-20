"Аталанта" оригинально презентовала новую форму
"Аталанта" провела презентацию игровой формы на сезон 2021/22.
Представить три комплекта экипировки - домашний, гостевой и резервный - помогли болельщики команды из Бергамо.
Технический спонсор итальянского клуба - компания Joma.
Una maglia, una città ⚫️— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 20, 2021
One shirt, one city ⚫️#GoAtalantaGo #BergAMO pic.twitter.com/QOgwOQxyp8
Da #BergAMO all'Europa! ✈️— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 20, 2021
Ecco la nostra seconda maglia gara 2021/22!
From Bergamo to Europe! ♀️
Introducing our 2021/22 away kit! #GoAtalantaGo pic.twitter.com/TbBYRFj7I4
"Hot coral" e Tribuna Rinascimento!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 20, 2021
Questa la nostra terza maglia gara 2021/22!
"Hot coral" and the #GewissStadium Renaissance Tribune!
Here's our 2021/22 third kit! #GoAtalantaGo ⚫️ pic.twitter.com/Q7XLCzCdTn
Не пропустите: Коваленко может покинуть "Аталанту". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Перес объявил о завершении летней трансферной кампании "Реала"
-
СМИ узнали имя игрока "Эвертона", подозреваемого в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних
-
Клуб Бундеслиги нацелился на Хвичу
-
"Барселона" предложила "Ювентусу" обменять Гризманна на Дибалу
-
Гризманн может надавить на "Барселону"
Лента новостей
-
Дортмундская "Боруссия" объявила о подписании гвинейского таланта
-
Анчелотти заблокировал уход Винисиуса в "Манчестер Юнайтед"
-
Украинский футболист погиб в ДТП
-
"Аталанта" оригинально презентовала новую форму
-
Перес объявил о завершении летней трансферной кампании "Реала"
-
Алексей Березуцкий не исключил приглашение Вагнера Лава в тренерский штаб ЦСКА
-
Агент Йовича ведёт переговоры с итальянским грандом
-
"Мы так посадим себя на иглу": Канчельскис ярко высказался о возможной натурализации Жиго
-
СМИ узнали имя игрока "Эвертона", подозреваемого в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних
-
Клуб Бундеслиги нацелился на Хвичу
-
"Барселона" предложила "Ювентусу" обменять Гризманна на Дибалу
-
Дмитрий Комбаров оценил решение убрать Черчесова из сборной России
-
Гризманн может надавить на "Барселону"
-
"Ростов" собирается расторгнуть контракт с Обуховым. Его дисквалифицировали за допинг
-
Игрок "Эвертона" подозревается в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних
-
Алексей Березуцкий позвал брата Василия вернуться в ЦСКА
-
Влашич ответил на слухи о договорённости с "Миланом"
-
"Вест Хэм" определился со стоимостью Райса
-
"Ахмат" представил форму на следующий сезон
-
Алексей Березуцкий раскритиковал лимит на легионеров в РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17