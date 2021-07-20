"Аталанта" оригинально презентовала новую форму

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"Аталанта" оригинально презентовала новую форму

"Аталанта" провела презентацию игровой формы на сезон 2021/22.

Представить три комплекта экипировки - домашний, гостевой и резервный - помогли болельщики команды из Бергамо.

Технический спонсор итальянского клуба - компания Joma.

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