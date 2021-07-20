"Аталанта" оригинально презентовала новую форму

"Аталанта" провела презентацию игровой формы на сезон 2021/22.

Представить три комплекта экипировки - домашний, гостевой и резервный - помогли болельщики команды из Бергамо.

Технический спонсор итальянского клуба - компания Joma.

Da #BergAMO all'Europa! ✈️

Ecco la nostra seconda maglia gara 2021/22!



From Bergamo to Europe! ‍♀️

Introducing our 2021/22 away kit! #GoAtalantaGo pic.twitter.com/TbBYRFj7I4 — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 20, 2021

"Hot coral" e Tribuna Rinascimento!

Questa la nostra terza maglia gara 2021/22!



"Hot coral" and the #GewissStadium Renaissance Tribune!

Here's our 2021/22 third kit! #GoAtalantaGo ⚫️ pic.twitter.com/Q7XLCzCdTn — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 20, 2021

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