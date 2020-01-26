"Аталанта" отгрузила "Торино" семь голов

1 Теги ториноаталанта

"Аталанта" отгрузила "Торино" семь голов

В рамках 21-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде уничтожила "Торино".

Теперь "Аталанта" занимает четвертое место, а "Торино" - девятое.

"Торино" – "Аталанта" 0:7

Голы: Иличич, 17 - 0:1, Госенс, 29 - 0:2, Сапата (пен), 45 - 0:3, Иличич, 53 - 0:4, Иличич, 54 - 0:5, Муриэль (пен), 86 - 0:6, Муриэль, 88 - 0:7

"Торино": Сиригу, де Сильвестри, Нкулу, Иццо, Лаксальт (Миллико, 65), Беренгер (Войнович, 78), Лукич, Верди (Эдера, 79), Мейте, Джиджи, Белотти.

"Аталанта": Голлини, Госенс (Муриэль, 82), Гимшити, Паломино, Хатебур, Иличич (Малиновский, 71), Фройлер, Гомес, де Рон (Пашалич, 57), Толои, Сапата.

Предупреждения: де Рон (38), Иццо (44), Хатебур (89), Сиригу (89).

Удаления: Иццо (76), Лукич (89).

Читайте также: "Фиорентина" и "Дженоа" поделили очки в матче Серии А. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Учись,Конте!

Ответить

главное

Главные новости дня: 25 января

Главные новости дня: 25 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 20 51
2 Интер Милан Интер Милан 20 47
3 Лацио Лацио 19 45
4 Рома Рома 20 38
5 Аталанта Аталанта 21 38
6 Милан Милан 21 31
7 Кальяри Кальяри 20 30
8 Парма Парма 20 28
9 Болонья Болонья 21 27
10 Торино Торино 21 27
11 Хеллас Верона Хеллас Верона 19 26
12 Фиорентина Фиорентина 21 25
13 Наполи Наполи 20 24
14 Удинезе Удинезе 20 24
15 Сассуоло Сассуоло 20 22
16 Сампдория Сампдория 20 19
17 Лечче Лечче 20 16
18 СПАЛ СПАЛ 21 15
19 Дженоа Дженоа 21 15
20 Брешия Брешия 21 15
Полная таблица

топ-5 тегов