"Аталанта" отгрузила "Торино" семь голов
В рамках 21-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде уничтожила "Торино".
Теперь "Аталанта" занимает четвертое место, а "Торино" - девятое.
"Торино" – "Аталанта" 0:7
Голы: Иличич, 17 - 0:1, Госенс, 29 - 0:2, Сапата (пен), 45 - 0:3, Иличич, 53 - 0:4, Иличич, 54 - 0:5, Муриэль (пен), 86 - 0:6, Муриэль, 88 - 0:7
"Торино": Сиригу, де Сильвестри, Нкулу, Иццо, Лаксальт (Миллико, 65), Беренгер (Войнович, 78), Лукич, Верди (Эдера, 79), Мейте, Джиджи, Белотти.
"Аталанта": Голлини, Госенс (Муриэль, 82), Гимшити, Паломино, Хатебур, Иличич (Малиновский, 71), Фройлер, Гомес, де Рон (Пашалич, 57), Толои, Сапата.
Предупреждения: де Рон (38), Иццо (44), Хатебур (89), Сиригу (89).
Удаления: Иццо (76), Лукич (89).
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