"Аталанта" отказала "Тоттенхэму" в трансфере лучшего защитника Серии А
Фото: инстаграм Кристиана Ромеро/Автор неизвестен
Лондонский "Тоттенхэм" не смог договориться по трансферу аргентинского защитника "Аталанты" Кристиана Ромеро, сообщает Tuttosport.
По сведениям источника, английский клуб предложил за футболиста 50 миллионов евро, но получил отказ. При этом "Тоттенхэм" уже согласовал с игроком условия личного контракта.
В прошлом сезоне 23-летний Ромеро был признан лучшим защитником Cерии А. Аргентинец провел за "Аталанту" 42 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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