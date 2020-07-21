"Аталанта" отклонила предложение "Ювентуса" по Сапате

"Аталанта" не отпустила нападающего Дувана Сапату в "Ювентус".

Как сообщает Calciomercato, бергамский клуб отклонил 30-миллионное предложение "старой синьоры". Более того, несколькими днями ранее "Аталанта" не продала 29-летнего колумбийца в иностранный клуб за 50 миллионов евро.

Отмечается, что "Аталанта" хочет сохранить лидеров команды для борьбы за чемпионство в следующем сезоне.

В этом сезоне на счету Сапаты 18 голов и 6 ассистов в 28 играх.

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