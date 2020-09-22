"Аталанта" отклонит все предложения по трансферу Малиновского
"Аталанта" не собирается продавать украинского полузащитника Руслана Малиновского, сообщает Forza Italian Football.
По сведениям издания, итальянский клуб рассчитывает на украинца, так как один из лидеров команды Йосип Иличич пока не готов играть из-за депрессии. Кроме того, новичок "Аталанты" Алексей Миранчук все еще восстановился после травмы бедра. Ранее сообщалось, что Малиновским интересуется "Лидс".
27-летний Малиновский выступает за "Аталанту" с 2019 года. Всего он провел за клуб 44 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Малиновский: "Кто думает, что коронавирус - это шутка, тот идиот". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Ред Булл Зальцбург" победил "Маккаби" в квалификации Лиги чемпионов
-
"Краснодар" обыграл ПАОК в квалификации Лиги Чемпионов
-
Источник: Луис Суарес переходит в "Атлетико"
-
Дубль Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить в Кубке лиги
-
"Уотфорд" вылетел из Кубка Лиги, проиграв клубу 4-го дивизиона
-
РФС назначил арбитров на матчи 9-го тура РПЛ
-
Уругвайский футболист забил гол за 29-й гол в карьере. Он сделал это в возрасте 43 лет
-
Иван Перишич оценил свои выступления за "Баварию"
-
"Байер" согласовал трансфер защитника "Атлетико"
-
1
"Барселона" больше всех заработала в сезоне-2019/2020
-
Жена Семака сообщила результат своего теста на коронавирус
-
"Аталанта" отклонит все предложения по трансферу Малиновского
-
Дуглас Коста может перейти в клуб АПЛ
-
Марио Балотелли получил предложение от клуба Серии А
-
"РБ Лейпциг" купил норвежского "Короля Севера"
-
ЦСКА продлил контракт с молодым талантом
-
Валерий Газзаев рассказал, как он мотивировал игроков ЦСКА перед финалом Кубка УЕФА
-
"Барселона" согласовала контракт с английским талантом
-
1
Медведев прокомментировал заявление РФС об ошибочно засчитанном голе Дзюбы в ворота "Урала"
-
"Локомотив" интересуется хавбеком "Уфы" Голубевым
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17