"Аталанта" отклонит все предложения по трансферу Малиновского

"Аталанта" не собирается продавать украинского полузащитника Руслана Малиновского, сообщает Forza Italian Football.

По сведениям издания, итальянский клуб рассчитывает на украинца, так как один из лидеров команды Йосип Иличич пока не готов играть из-за депрессии. Кроме того, новичок "Аталанты" Алексей Миранчук все еще восстановился после травмы бедра. Ранее сообщалось, что Малиновским интересуется "Лидс".

27-летний Малиновский выступает за "Аталанту" с 2019 года. Всего он провел за клуб 44 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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