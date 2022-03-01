"Аталанта" отреагировала на игру Миранчука в матче с "Сампдорией"

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"Аталанта" отреагировала на игру Миранчука в матче с "Сампдорией"

Фото инстаграм Алексея Миранчука

Пресс-служба "Аталанты" посвятила пост в инстаграме российскому полузащитнику Алексею Миранчуку.

Это реакция на яркую игру россиянина в матче с "Сампдорией" (4:0). Хавбек сыграл впервые с 22 января, вышел на замену в середине второго тайма и записал в свой актив гол + ассист.

"Лёша", - говорится в публикации "Аталанты" с прикреплёнными эмодзи шляпы и чёрно-синих сердечек.

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