"Аталанта" ответила "Интеру" на предложение о трансфере Сапаты

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"Аталанта" ответила "Интеру" на предложение о трансфере Сапаты

Фото твиттер "Аталанты"

Миланский "Интер" после ухода Ромелу Лукаку пытается заполучить нападающего "Аталанты" Дувана Сапату.

По информации Sky Sport Italia, "нерадзурри" готовы заплатить за 30-летнего колумбийца 30 миллионов евро.

Впрочем, клуб из Бергамо не хочет расставаться со своим лидером, поэтому его трансфер текущим летом маловероятен.

В прошлом сезоне Сапата сыграл за "Аталанту" 49 матчей, забил 19 голов и сделал 14 ассистов.

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