"Аталанта" переиграла "Болонью" и вышла на второе место Серии А
В рамках 35-го тура итальянской Серии А "Аталанта" переиграла "Болонью".
Благодаря победе "Аталанта" вышла на второе место. "Болонья" идет десятой.
"Аталанта" - "Болонья" 1:0
Гол: Муриэль, 62 - 1:0
"Аталанта": Голлини, Кастань, Паломино (Шутало, 80), Гимшити (Кальдара, 86), Госенс, Гомес (Малиновский, 66), де Рон, Пашалич (Муриэль, 46), Фройлер, Толои, Сапата (Колли, 66).
"Болонья": Скорупски, Томиясу (Мбайе, 74), Ларангейра, Денсвил, Сориано, Медель, Сванберг (Домингес, 64), Крейчи (Сантандер, 78), Ольсен (Орсолини, 64), Паласио, Барроу (Сансоне, 64).
Читайте также: Дубль Криштиану Роналду принес "Ювентусу" победу над "Лацио". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Журналист Егоров назвал трансферный бюджет "Динамо"
-
"Фратрия" оплатит штраф Ещенко за футболку с медведем
-
"Зенит" показал, что осталось за кадром игры против "Спартака"
-
"Спартак" отправил открытое письмо главе департамента судейства Виктору Кашшаи
-
Жирков может перейти в "Краснодар"
-
"Бавария" готова арендовать полузащитника "Барселоны"
-
"Аталанта" переиграла "Болонью" и вышла на второе место Серии А
-
Глава КДК РФС: "Ещенко надел футболку по просьбе жены, ведь он очень любит медведей"
-
"Манчестер Сити" разгромил "Уотфорд" в матче АПЛ
-
"Аталанта" отклонила предложение "Ювентуса" по Сапате
-
Журналист Короткин сообщил об интересе "Локомотива" к Джикии
-
"Зенит" отреагировал на отмену вручения "Золотого мяча", выложив видео с грустным Дзюбой
-
Ещенко получил дисквалификацию и штраф за провокацию в адрес гендиректора "Зенита" Медведева
-
"Сочи" присудили техническое поражение в матче с "Тамбовом"
-
Орлов ответил Федуну на его критику в адрес судей
-
Роналду повторил достижение 1948 года
-
Деспотович поделился эмоциями от подписания контракта с "Рубином"
-
Мещеряков отказался комментировать информацию о возвращении Смолова
-
Каллум Хадсон-Одои хочет покинуть "Челси" из-за нехватки игрового времени
-
Кирилл Комбаров поделился впечатлениями от верховой прогулки
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17