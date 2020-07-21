"Аталанта" переиграла "Болонью" и вышла на второе место Серии А

Теги аталантаболонья

"Аталанта" переиграла "Болонью" и вышла на второе место Серии А

В рамках 35-го тура итальянской Серии А "Аталанта" переиграла "Болонью".

Благодаря победе "Аталанта" вышла на второе место. "Болонья" идет десятой.

"Аталанта" - "Болонья" 1:0

Гол: Муриэль, 62 - 1:0

"Аталанта": Голлини, Кастань, Паломино (Шутало, 80), Гимшити (Кальдара, 86), Госенс, Гомес (Малиновский, 66), де Рон, Пашалич (Муриэль, 46), Фройлер, Толои, Сапата (Колли, 66).

"Болонья": Скорупски, Томиясу (Мбайе, 74), Ларангейра, Денсвил, Сориано, Медель, Сванберг (Домингес, 64), Крейчи (Сантандер, 78), Ольсен (Орсолини, 64), Паласио, Барроу (Сансоне, 64).  

Читайте также: Дубль Криштиану Роналду принес "Ювентусу" победу над "Лацио". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" отправил открытое письмо главе департамента судейства Виктору Кашшаи

"Спартак" отправил открытое письмо главе департамента судейства Виктору Кашшаи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов