"Аталанта" переиграла "Дженоа". Миранчук, Малиновский и Шомуродов сделали 5 голевых действий на троих

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"Аталанта" переиграла "Дженоа". Миранчук, Малиновский и Шомуродов сделали 5 голевых действий на троих

Фото Opta Paolo

В рамках 37-го тура итальянской Серии А "Аталанта" добыла гостевую победу над "Дженоа" со счётом 4:3.

В составе "грифонов" дубль оформил экс-форвард "Ростова" Эльдор Шомуродов. За бергамасков отличился украинский легионер Руслан Малиновский, который ещё и голевую передачу отдал. Также ассист в активе российского полузащитника Алексея Миранчука 

"Дженоа" – "Аталанта" - 3:4

Голы: 0:1 – 9 Сапата, 0:2 – 26 Малиновский, 0:3 – 44 Гозенс, 1:3 – 48 Шомуродов, 1:4 – 51 Пашалич, 2:4 – 67, пенальти Пандев, 3:4 – 84 Шомуродов.

"Дженоа": Маркетти, Гильоне (Портанова, 57), Масьелло, Онгене, Радованович, Ровелла, Кассата (Шомуродов, 46), Зайц (Касо, 46), Мелегони (Эбонг, 79), Пьяца, Дестро (Пандев, 46).

"Аталанта": Голлини, Хатебур, Ромеро, Толои, Гозенс (Паломино, 76), Малиновский (Ламмерс, 57), де Рон, Миранчук (Муриэль, 89), Фройлер (Пессина, 46), Гимшити, Сапата (Пашалич, 46).

В другом матче "Специя" дома разгромила "Торино" со счётом 4:1 и гарантировала себе сохранение прописки в высшем дивизионе.

"Специя" – "Торино" - 4:1

Голы: 1:0 – 19 Сапонара, 2:0 – 42, пенальти Нзола, 2:1 – 55, пенальти Белотти, 3:1 – 74 Нзола, 4:1 – 84 Эрлич.

"Специя": Зут, Терци, Маркицца, Исмайли, Феррер, Побега (Эстевес, 69), Риччи (Лео Сена, 57), Агудело (Фариас, 58), Маджоре, Сапонара (Эрлич, 77), Нзола.

"Торино": Сиригу, Войвода (Верди, 46), Нкулу, Иццо (Синго, 55), Ансальди, Ринкон (Базелли, 77), Мандрагора, Лукич (Буонджорно, 63), Бремер, Белотти, Санабрия (Дзадза, 63).

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