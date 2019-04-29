"Аталанта" переиграла "Удинезе" в рамках 34-го тура Серии А (видео голов)
"Аталанта" обыграла "Удинезе" в рамках 34-го тура Серии А.
В составе "Аталанты" отличились Мартен де Рон, реализовав пенальти и Марио Пашалич.
"Аталанта" с 59 баллами занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Удинезе" с 33 баллами расположилась на 17 позиции.
"Аталанта" - "Удинезе" - 2:0
Голы: де Рон, 81 (с пенальти) - 1:0, Пашалич, 85 - 2:0.
"Аталанта": Голлини, Манчини (Пикколи, 46), Паломино, Масьелло, Хатебур, де Рон, Фройлер (Гимшити, 78), Госенс (Кастань, 64), Пашалич, Гомес, Сапата.
"Удинезе": Муссо, Ларсен, Де Майо (Нюйтинк, 71), Самир, Д'Алессандро(Окака Чука, 84), Мандрагора (Агеманг-Баду, 74), Сандро, Зегелар, Пуссетто, де Пауль, Лазанья.
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|Команда
|М
|О
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|34
|88
|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер Милан
|34
|62
|4
|Аталанта
|34
|59
|5
|Рома
|34
|58
|6
|Торино
|34
|56
|7
|Милан
|34
|56
|8
|Лацио
|34
|55
|9
|Сампдория
|34
|48
|10
|Фиорентина
|33
|40
|11
|Кальяри
|34
|40
|12
|СПАЛ
|34
|39
|13
|Сассуоло
|33
|38
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|34
|37
|16
|Дженоа
|34
|35
|17
|Удинезе
|34
|33
|18
|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|34
|23
|20
|Кьево
|34
|15