"Аталанта" переиграла "Удинезе" в рамках 34-го тура Серии А (видео голов)

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"Аталанта" переиграла "Удинезе" в рамках 34-го тура Серии А (видео голов)

"Аталанта" обыграла "Удинезе" в рамках 34-го тура Серии А. 

В составе "Аталанты" отличились Мартен де Рон, реализовав пенальти и Марио Пашалич.

"Аталанта" с 59 баллами занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Удинезе" с 33 баллами расположилась на 17 позиции. 

"Аталанта" - "Удинезе" - 2:0

Голы: де Рон, 81 (с пенальти) - 1:0, Пашалич, 85 - 2:0.

"Аталанта": Голлини, Манчини (Пикколи, 46), Паломино, Масьелло, Хатебур, де Рон, Фройлер (Гимшити, 78), Госенс (Кастань, 64), Пашалич, Гомес, Сапата.

"Удинезе": Муссо, Ларсен, Де Майо (Нюйтинк, 71), Самир, Д'Алессандро(Окака Чука, 84), Мандрагора (Агеманг-Баду, 74), Сандро, Зегелар, Пуссетто, де Пауль, Лазанья.

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