"Аталанта" победила "Байер". Малиновский забил гол

Фото: инстаграм "Аталанты"/Автор неизвестен

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта" на своем поле обыграла "Байер" со счетом 3:2.

Победу итальянскому клубу принесли дубль Луиса Муриэля и гол Руслана Малиновского. В составе гостей отличились Чарлес Арангис и Мусса Диаби.

"Аталанта" Италия – "Байер" Германия - 3:2 (2:1)

Голы: Арангис, 11 - 0:1, Малиновский, 23 - 1:1, Муриэль, 25 - 2:1, Муриэль, 49 - 3:1, Диаби, 69 - 3:2

"Аталанта": Муссо, Хатебур, Толои, Гимшити (Паломино, 69), Демирал, Дзаппакоста (Мэле, 77), де Рон, Фройлер, Копмейнерс, Малиновский (Бога, 69), Муриэль (Миранчук, 78).

"Байер": Градецки, Фримпонг (Фосу-Менса, 80), Та, Тапсоба, Баккер, Арангис, Паласиос, Адли (Паулиньо, 80), Аларио (Коссуну, 61), Диаби, Виртц (Азмун, 85).

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