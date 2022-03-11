"Аталанта" победила "Байер". Малиновский забил гол
Фото: инстаграм "Аталанты"/Автор неизвестен
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта" на своем поле обыграла "Байер" со счетом 3:2.
Победу итальянскому клубу принесли дубль Луиса Муриэля и гол Руслана Малиновского. В составе гостей отличились Чарлес Арангис и Мусса Диаби.
"Аталанта" Италия – "Байер" Германия - 3:2 (2:1)
Голы: Арангис, 11 - 0:1, Малиновский, 23 - 1:1, Муриэль, 25 - 2:1, Муриэль, 49 - 3:1, Диаби, 69 - 3:2
"Аталанта": Муссо, Хатебур, Толои, Гимшити (Паломино, 69), Демирал, Дзаппакоста (Мэле, 77), де Рон, Фройлер, Копмейнерс, Малиновский (Бога, 69), Муриэль (Миранчук, 78).
"Байер": Градецки, Фримпонг (Фосу-Менса, 80), Та, Тапсоба, Баккер, Арангис, Паласиос, Адли (Паулиньо, 80), Аларио (Коссуну, 61), Диаби, Виртц (Азмун, 85).
Не пропустите: "Севилья" победила "Вест Хэм" в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
главное
-
Провал "Монако", неудача "Барселоны", феерия "Рейнджерс": результаты Лиги Европы 10 марта
-
"Барселона" не смогла обыграть "Галатасарай" в Лиге Европы
-
"Челси" победил худшую команду АПЛ
-
Названы две причины, почему "Бавария" не предлагает новый контракт Левандовски
-
Погба ведет переговоры с "Реалом" и ПСЖ
Лента новостей
-
Главные новости дня: 10 марта
-
Феерия "Фейеноорда", тяжелая победа "Ромы": результаты Лиги Конференций 10 марта
-
Провал "Монако", неудача "Барселоны", феерия "Рейнджерс": результаты Лиги Европы 10 марта
-
ПСВ и "Копенгаген" забили восемь голов на двоих
-
"Барселона" не смогла обыграть "Галатасарай" в Лиге Европы
-
"Аталанта" победила "Байер". Малиновский забил гол
-
Гол Коутиньо помог "Астон Вилле" разгромить "Лидс"
-
"Ньюкасл" одержал третью победу подряд
-
"Вулверхэмптон" разнес "Уотфорд" в матче АПЛ
-
"Челси" победил худшую команду АПЛ
-
В "Локомотиве" отреагировали на информацию о переговорах с Карпиным
-
Названы две причины, почему "Бавария" не предлагает новый контракт Левандовски
-
Крыховяк получил предложения из Испании и Германии
-
Погба ведет переговоры с "Реалом" и ПСЖ
-
"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" нацелились на игрока "Шахтера"
-
"Севилья" победила "Вест Хэм" в Лиге Европы
-
"Рома" Моуринью одержала тяжелую победу в Лиге Конференций
-
"Фейеноорд" Тиля разгромил "Партизан" в Лиге Конференций
-
2
Легенда ПСЖ жестко раскритиковал Месси и Неймара
-
Роналду избежит наказания за поездку в Португалию
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0