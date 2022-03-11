"Аталанта" победила "Байер". Малиновский забил гол

Теги аталантабайер леверкузен

"Аталанта" победила "Байер". Малиновский забил гол

Фото: инстаграм "Аталанты"/Автор неизвестен

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта" на своем поле обыграла "Байер" со счетом 3:2.

Победу итальянскому клубу принесли дубль Луиса Муриэля и гол Руслана Малиновского. В составе гостей отличились Чарлес Арангис и Мусса Диаби.

"Аталанта" Италия – "Байер" Германия - 3:2 (2:1)
Голы: Арангис, 11 - 0:1, Малиновский, 23 - 1:1, Муриэль, 25 - 2:1, Муриэль, 49 - 3:1, Диаби, 69 - 3:2

"Аталанта": Муссо, Хатебур, Толои, Гимшити (Паломино, 69), Демирал, Дзаппакоста (Мэле, 77), де Рон, Фройлер, Копмейнерс, Малиновский (Бога, 69), Муриэль (Миранчук, 78).

"Байер": Градецки, Фримпонг (Фосу-Менса, 80), Та, Тапсоба, Баккер, Арангис, Паласиос, Адли (Паулиньо, 80), Аларио (Коссуну, 61), Диаби, Виртц (Азмун, 85).

Не пропустите: "Севилья" победила "Вест Хэм" в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 10 марта

Главные новости дня: 10 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов