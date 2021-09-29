"Аталанта" победила чемпиона Швейцарии в Лиге чемпионов

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"Аталанта" победила чемпиона Швейцарии в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм "Аталанты"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Аталанта" обыграла "Янг Бойз" со счетом 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма забил Маттео Пессина.

"Аталанта" Италия – "Янг Бойз" Швейцария - 1:0 (0:0)
Гол: Пессина, 68 - 1:0

"Аталанта": Муссо, Дзаппакоста (Пеццелла, 90), Толои, Гимшити, Демирал, Гозенс (Мэле, 11), де Рон, Фройлер (Копмейнерс, 90), Малиновский (Муриэль, 75), Пессина (Пашалич, 75), Сапата.

"Янг Бойз": фон Балльмос, Хефти (Масерас, 83), Лаупер, Камара, Гарсия, Мартинс Перейра, Сьерро (Мамбимби, 69), Эбишер (Шпильманн, 83), Нгамале, Сьебатшо (Канга, 66), Элиа (Ридер, 66).

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