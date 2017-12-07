"Аталанта" победила "Лион", "Аполлон" проиграл "Эвертону"

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"Аталанта" победила "Лион", "Аполлон" проиграл "Эвертону"

Завершились матчи шестого тура группового этапа Лиги Европы в группе Е. "Аталанта" дома добилась победы над "Лионом" и завоевала первое место в группе, оставив французов на втором. "Эвертон" разгромил "Аполлон" и одержал свою первую и единственную победу в турнире.

"Аталанта" Италия – "Лион" Франция - 1:0 (1:0)
Гол: Петанья, 10 - 1:0

"Аталанта": Бериша, Кальдара, Масьелло, Хатебур, Толои, Фройлер, Спинаццола, Иличич (Паломино, 83), Кристанте (де Рон, 87), Гомес, Петанья (Куртич, 75).

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Менди, Рафаэл, Диакаби, Корне (Жеббель, 45), Ндомбеле, Фекир, Ферри, Депай (Ауар, 68), Диас (Гуири, 75).

"Аполлон" Кипр – "Эвертон" Англия - 0:3 (0:2)
Голы: Лукман, 21 - 0:1, Лукман, 28 - 0:2, Влашич, 87 - 0:3

"Аполлон": Киссас, Пициан, Роберж, Жандер, Жоау Педру, Аллан, Мартинес (Питтас, 75), Сачетти, Папулис, Сардинеро (Яколиш, 61), Шембри (Селайя, 60).

"Эвертон": Роблес, Чарсли (Денни, 90), Бешич, Фини, Влашич, Шнайдерлин, Хорнби (Броудхед, 82), Классен, Миральяс (Гордон, 88), Банингиме, Лукман.

Положение команд: Аталанта - 14, Лион - 11, Эвертон - 4, Аполлон - 3.

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