"Аталанта" побила рекорд Серии А последних 27 лет

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"Аталанта" побила рекорд Серии А последних 27 лет

"Аталанта" стала первой командой Серии А, которая забила 28 голов в первых девять туров за последние 27 лет. В сезоне-1992/93 игроки "Милана" отметились 29 забитыми мячами в девять стартовых матчах чемпионата Италии.

В матче 9-го тура Серии А "Аталанта" обыграла "Удинезе" (7:1) и повторила клубный рекорд результативности. В 1952 году бергамцы с таким же счетом разгромили "Триестину".

 

"Аталанта" занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Отставание клуба от лидирующего "Ювентуса" составляет три очка.

Не пропустите: "Аталанта" забила семь голов "Удинезе" в матче Серии А (видеообзор встречи). | http://soccernews.ru

 
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 9 23
2 Интер Милан Интер Милан 9 22
3 Аталанта Аталанта 9 20
4 Наполи Наполи 9 17
5 Рома Рома 9 16
6 Кальяри Кальяри 9 15
7 Парма Парма 9 13
8 Лацио Лацио 8 12
9 Фиорентина Фиорентина 8 12
10 Болонья Болонья 9 12
11 Торино Торино 9 11
12 Милан Милан 9 10
13 Удинезе Удинезе 9 10
14 Сассуоло Сассуоло 8 9
15 Хеллас Верона Хеллас Верона 9 9
16 Лечче Лечче 9 8
17 Дженоа Дженоа 9 8
18 Брешия Брешия 8 7
19 СПАЛ СПАЛ 9 7
20 Сампдория Сампдория 9 4
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