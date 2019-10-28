"Аталанта" побила рекорд Серии А последних 27 лет
"Аталанта" стала первой командой Серии А, которая забила 28 голов в первых девять туров за последние 27 лет. В сезоне-1992/93 игроки "Милана" отметились 29 забитыми мячами в девять стартовых матчах чемпионата Италии.
В матче 9-го тура Серии А "Аталанта" обыграла "Удинезе" (7:1) и повторила клубный рекорд результативности. В 1952 году бергамцы с таким же счетом разгромили "Триестину".
"Аталанта" занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Отставание клуба от лидирующего "Ювентуса" составляет три очка.
Не пропустите: "Аталанта" забила семь голов "Удинезе" в матче Серии А (видеообзор встречи). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|9
|23
|2
|Интер Милан
|9
|22
|3
|Аталанта
|9
|20
|4
|Наполи
|9
|17
|5
|Рома
|9
|16
|6
|Кальяри
|9
|15
|7
|Парма
|9
|13
|8
|Лацио
|8
|12
|9
|Фиорентина
|8
|12
|10
|Болонья
|9
|12
|11
|Торино
|9
|11
|12
|Милан
|9
|10
|13
|Удинезе
|9
|10
|14
|Сассуоло
|8
|9
|15
|Хеллас Верона
|9
|9
|16
|Лечче
|9
|8
|17
|Дженоа
|9
|8
|18
|Брешия
|8
|7
|19
|СПАЛ
|9
|7
|20
|Сампдория
|9
|4