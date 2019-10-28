"Аталанта" побила рекорд Серии А последних 27 лет

"Аталанта" стала первой командой Серии А, которая забила 28 голов в первых девять туров за последние 27 лет. В сезоне-1992/93 игроки "Милана" отметились 29 забитыми мячами в девять стартовых матчах чемпионата Италии.

В матче 9-го тура Серии А "Аталанта" обыграла "Удинезе" (7:1) и повторила клубный рекорд результативности. В 1952 году бергамцы с таким же счетом разгромили "Триестину".

"Аталанта" занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Отставание клуба от лидирующего "Ювентуса" составляет три очка.

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