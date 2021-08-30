"Аталанта" подписала голландского таланта из АЗ

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"Аталанта" подписала голландского таланта из АЗФото: инстаграм Копмейнерса/Автор неизвестен

Хавбек сборной Нидерландов и АЗ Тен Копмейнерс перешел в клуб Серии А.

Футболист стал футболистом "Аталанты", сообщает официальный сайт бергамасков.

По информации инсайдера Николо Скиры, соглашение нидерландского игрока рассчитано до 2026 года, сумма трансфера составила 14 миллионов евро.

В прошедшем сезоне голландской Эредивизи футболист сыграл 31 матч, в которых забил 15 голов. 

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