"Аталанта" подписала голландского таланта из АЗ
Фото: инстаграм Копмейнерса/Автор неизвестен
Хавбек сборной Нидерландов и АЗ Тен Копмейнерс перешел в клуб Серии А.
Футболист стал футболистом "Аталанты", сообщает официальный сайт бергамасков.
По информации инсайдера Николо Скиры, соглашение нидерландского игрока рассчитано до 2026 года, сумма трансфера составила 14 миллионов евро.
В прошедшем сезоне голландской Эредивизи футболист сыграл 31 матч, в которых забил 15 голов.
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