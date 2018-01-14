"Аталанта" подписала хавбека "Болоньи" Риццо



Полузащитник "Болоньи" Лука Риццо перешел в "Аталанту", сообщает официальный сайт клуба.

Бергамский клуб арендовал футболиста на полгода с правом последующего выкупа.

В первой части этого сезона 25-летний Риццо выступал за СПАЛ, провел 11 матчей и забил 2 гола.

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