"Аталанта" подписала хавбека, отказавшего летом "Спартаку"

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"Аталанта" подписала хавбека, отказавшего летом "Спартаку"

"Аталанта" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Ниццы" Адриена Тамеза.

Итальянский клуб арендовал 25-летнего футболиста до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа.

Напомним, что летом француза за 12 миллионов евро пытался купить "Спартак", однако тот отказался переезжать в Россию.

Тамез выступал за "Ниццу" с 2017 года, сыграл 85 матчей, забил 2 гола и сделал 6 ассистов.

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