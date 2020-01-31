"Аталанта" подписала хавбека, отказавшего летом "Спартаку"
"Аталанта" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Ниццы" Адриена Тамеза.
Итальянский клуб арендовал 25-летнего футболиста до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа.
Напомним, что летом француза за 12 миллионов евро пытался купить "Спартак", однако тот отказался переезжать в Россию.
Тамез выступал за "Ниццу" с 2017 года, сыграл 85 матчей, забил 2 гола и сделал 6 ассистов.
Не пропустите: Официально: "Аталанта" выкупила Сапату. | http://soccernews.ru
главное
-
Официально: "Барселона" купила "нового Криштиану Роналду"
-
"Атлетико" объявил о возвращении Карраско
-
Официально: "Арсенал" взял в аренду защитника "Саутгемптона"
-
Нынешняя статистика Неймара достойна Золотого Мяча! Но есть одно "но" - бразилец играет во Франции
-
"Тоттенхэм" рассчитывает до конца дня подписать Бэйла
Лента новостей
-
Сёмин заблокировал переход Алексея Миранчука в "Милан"
-
Черчесов прокомментировал трансферы Смолова, Соболева, Комличенко и Кудряшова
-
Официально: "Барселона" купила "нового Криштиану Роналду"
-
"Атлетико" объявил о возвращении Карраско
-
"Краснодар" отклонил предложение "Рубина" по своему воспитаннику
-
Кокорин вылетел на сбор "Зенита-2"
-
"Саутгемптон" не отпустил своего лучшего бомбардира в "Манчестер Юнайтед"
-
"Аталанта" подписала хавбека, отказавшего летом "Спартаку"
-
Официально: "Арсенал" взял в аренду защитника "Саутгемптона"
-
Нынешняя статистика Неймара достойна Золотого Мяча! Но есть одно "но" - бразилец играет во Франции
-
Соболев опубликовал прощальное письмо после перехода из "Крыльев Советов" в "Спартак"
-
Мещеряков: "Отсутствие опции обязательного выкупа в арендном соглашении Смолова - это жёсткая позиция "Локомотива"
-
Бруну Фернандеш выбрал игровой номер в "Манчестер Юнайтед"
-
Пападопулос прокомментировал слухи о переходе в "Динамо"
-
"Тоттенхэм" рассчитывает до конца дня подписать Бэйла
-
Алексей Миранчук не покинет "Локомотив" зимой
-
"Борнмут" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" об аренде нападающего
-
Месси намерен ежегодно продлевать контракт с "Барселоной" на один сезон
-
Уткин: "Цорн - плохой спортдиректор"
-
"Барселона" согласовала покупку бразильского таланта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|21
|51
|2
|Интер Милан
|21
|48
|3
|Лацио
|20
|46
|4
|Рома
|21
|39
|5
|Аталанта
|21
|38
|6
|Кальяри
|21
|31
|7
|Парма
|21
|31
|8
|Милан
|21
|31
|9
|Хеллас Верона
|20
|29
|10
|Наполи
|21
|27
|11
|Болонья
|21
|27
|12
|Торино
|21
|27
|13
|Фиорентина
|21
|25
|14
|Удинезе
|21
|24
|15
|Сассуоло
|21
|23
|16
|Сампдория
|21
|20
|17
|Лечче
|21
|16
|18
|СПАЛ
|21
|15
|19
|Дженоа
|21
|15
|20
|Брешия
|21
|15