"Аталанта" подписала Иличича

Теги аталантафиорентинайосип иличич

"Аталанта" подписала ИличичаПолузащитник Йосип Иличич сменил "Фиорентину" на "Аталанту".

Как сообщает пресс-служба "Аталанты", 29-летний игрок сборной Словении подписал с клубом трехлетний контракт.

В прошлом сезоне Иличич был одним из игроков основы "Фиорентины", сыграв в 36-ти матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал пять голевых передач.

Читайте: "Аталанта" может продать Конти "Милану" за 25 миллионов евро | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Ляказетт стал игроком "Арсенала"

Ляказетт стал игроком "Арсенала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов