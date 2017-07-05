"Аталанта" подписала Иличича
Полузащитник Йосип Иличич сменил "Фиорентину" на "Аталанту".
Как сообщает пресс-служба "Аталанты", 29-летний игрок сборной Словении подписал с клубом трехлетний контракт.
В прошлом сезоне Иличич был одним из игроков основы "Фиорентины", сыграв в 36-ти матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал пять голевых передач.
Читайте: "Аталанта" может продать Конти "Милану" за 25 миллионов евро | http://soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Мораты
-
Сарсания: "Зенит" готов расстаться с четырьмя футболистами"
-
Данило остался недоволен решением Переса
-
"Манчестер Юнайтед" близок к подписанию Лукаку
-
Пике: "Игра с Месси - это лучший опыт"
-
Клиши прибыл в Турцию для переговоров с "Истанбул ББ"
-
Гончаренко доволен работой ЦСКА на сборах
-
Бен Арфа не собирается покидать ПСЖ
-
Сарсания рассказал о трансферных целях "Зенита"
-
Коноплянку зовут в "Интер"
-
Сборная России улучшила позиции в рейтинге ФИФА
-
Мората согласовал условия личного контракта с "Манчестер Юнайтед"
-
Петраков продлил контракт с "Томью"
-
Де Гузман стал игроком франкфуртского "Айнтрахта"
-
Подольски представлен в качестве игрока "Виссел Кобе"
-
"Манчестер Юнайтед" заинтересовался Лукаку
-
Юсупов переходит в "Ростов"
-
Киммих: "В "Баварии" нужно не давать себя в обиду"
-
Лев советует Горетцке не уходить из "Шальке"
-
Торрес: "С удовольствием останусь в "Атлетико" на еще один год"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|91
|2
|Рома
|38
|87
|3
|Наполи
|38
|86
|4
|Аталанта
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|70
|6
|Милан
|38
|63
|7
|Интер Милан
|38
|62
|8
|Фиорентина
|38
|60
|9
|Торино
|38
|53
|10
|Сампдория
|38
|48
|11
|Кальяри
|38
|47
|12
|Сассуоло
|38
|46
|13
|Удинезе
|38
|45
|14
|Кьево
|38
|43
|15
|Болонья
|38
|41
|16
|Дженоа
|38
|36
|17
|Кротоне
|38
|34
|18
|Эмполи
|38
|32
|19
|Палермо
|38
|26
|20
|Пескара
|38
|18