"Аталанта" подписала Иличича

Полузащитник Йосип Иличич сменил "Фиорентину" на "Аталанту".

Как сообщает пресс-служба "Аталанты", 29-летний игрок сборной Словении подписал с клубом трехлетний контракт.

В прошлом сезоне Иличич был одним из игроков основы "Фиорентины", сыграв в 36-ти матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал пять голевых передач.

Читайте: "Аталанта" может продать Конти "Милану" за 25 миллионов евро | http://soccernews.ru