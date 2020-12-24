"Аталанта" подписала предварительный контракт с игроком сборной Украины

Полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко подписал предварительный контракт с "Аталантой", сообщает журналист Бруну Андраде в своем Twitter.

По данным источника, Коваленко договорился о переходе в итальянский клуб летом 2021 года. Хавбек достанется "Аталанте" бесплатно, так как его контракт с "Шахтером" истекает через полгода. Украинец подпишет с "Аталантой" контракт до лета 2025 года.

24-летний Коваленко является воспитанником "Шахтера". В нынешнем сезоне он провел за клуб 11 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.

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