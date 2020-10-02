"Аталанта" подписала вингера "Сампдории"

"Аталанта" на своём официальном сайте объявила о переходе правого вингера "Сампдории" Фабио Депаоли.

Бергамцы арендовали 23-летнего футболиста с правом последующего выкупа. Другие детали сделки неизвестны.

Депаоли выступает за "Сампдорию" с лета 2019 года, сыграл 31 матч и сделал 2 ассиста.

Рыночная стоимость итальянца оценивается в 4,5 миллиона евро.

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