"Аталанта" подпишет хавбека "Шахтера" и отдаст его в аренду "Дженоа"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко в ближайшее время перейдет в "Аталанту", а затем будет отдан в аренду в "Дженоа", сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, итальянский клуб заплатит за хавбека около одного миллиона евро. Сделка будет оформлена до закрытия зимнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне 24-летний Коваленко провел за "Шахтер" 11 матчей во всех турнирах и отметился четырьмя забитыми мячами. Его контракт с украинским клубом действует до лета 2021 года.

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