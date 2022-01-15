"Аталанта" получила три предложения по Миранчуку

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"Аталанта" получила три предложения по Миранчуку

Фото инстаграм Алексея Миранчука

Спортивный директор "Аталанты" Джованни Сартори подтвердил заинтересованность трёх клубов в подписании полузащитника Алексея Миранчука.

"Дженоа" одна из трёх команд, которая сделала предложение по Миранчуку. Речь идёт об аренде. Мы ещё не приняли окончательного решения", - сказал Сартори.

В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 14 матчах. Его рыночная стоимость - 11 миллионов евро.

Не пропустите: СМИ узнали, почему Миранчук до сих пор не перешёл в "Дженоа". | http://soccernews.ru
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