"Аталанта" пополнилась форвардом сборной Колумбии

Форвард "Сампдории" и сборной Колумбии Дуван Сапата стал игроком "Аталанты", сообщает официальный сайт клуба.

Бергамцы арендовали 27-летнего футболиста на два года за 14 миллионов евро. Также у "сине-чёрных" будет опция выкупа нападающего за 12 миллионов.

Сапата выступал за "Сампдорию" с 2017 года, сыграл 32 матча и забил 11 голов. Прошлым летом его пытались купить "Локомотив", "Спартак" и ЦСКА.

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