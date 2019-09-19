"Аталанта" потерпела самое разгромное поражение для итальянских команд в Лиге Чемпионов за последние 4 года

Загребское "Динамо" сенсационно уничтожило "Аталанту" в матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Хорваты отгрузили сопернику 4 безответных гола благодаря хет-трику Мислава Оршича и точному выстрелу Марина Леоваца.

Как сообщает Opta, "Аталанта" потерпела самое разгромное поражение для итальянских команд в ЛЧ с 2015 года.

Отметим, что четыре года назад погром получила "Рома" - со счётом 6:1 "волков" победила "Барселона".

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