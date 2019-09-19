"Аталанта" потерпела самое разгромное поражение для итальянских команд в Лиге Чемпионов за последние 4 года
Загребское "Динамо" сенсационно уничтожило "Аталанту" в матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов.
Хорваты отгрузили сопернику 4 безответных гола благодаря хет-трику Мислава Оршича и точному выстрелу Марина Леоваца.
Как сообщает Opta, "Аталанта" потерпела самое разгромное поражение для итальянских команд в ЛЧ с 2015 года.
Отметим, что четыре года назад погром получила "Рома" - со счётом 6:1 "волков" победила "Барселона".
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|Команда
|М
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|1
|Болонья
|2
|4
|2
|Интер Милан
|1
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|Лацио
|1
|3
|4
|Наполи
|1
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|1
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|6
|Торино
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|1
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|Удинезе
|1
|3
|9
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|3
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|3
|11
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|1
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|1
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|Хеллас Верона
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|14
|Фиорентина
|1
|0
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|Сассуоло
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|1
|0
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|Парма
|1
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|Сампдория
|1
|0
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|Лечче
|1
|0
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|СПАЛ
|2
|0